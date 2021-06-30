AKYAZI DEVA PARTİSİNDE GENEL BAŞKANLI 1. OLAĞAN KONGRE

DEVA partisinin Akyazı 1. Olağan İlçe kongresi yapıldı. Batakköylü düğün salonunda

Bu haber 2021-06-30 16:31:08 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

DEVA partisinin Akyazı 1. Olağan İlçe kongresi yapıldı. Batakköylü düğün salonunda yapılan kongreye Genel Başkan Ali Babacan’da katıldı.

Önce vatandaşla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan beraberinde Partisinin en üst düzey yöneticileri olduğu halde Partisinin İlçe kongresine katılmak üzere Akyazı’ya geldi. Gazi Süleyman Paşa Cami önünde seçim otobüsünden inen Genel Başkanı partililer karşıladı. Genel Başkan Babacan cami önünden başlayarak çarşı merkezini dolaştı, Akyazılılarla kucaklaştı ve selamlaştı. Bu selamlaşmada birkaç küçük tepkinin dışında DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’a Akyazılılar beklenen ilgiyi göstermek suretiyle misafirperverliklerini bir kez daha gösterdiler.

Parti binasının açılışını yaptı

Çarşı için turunu tamamlayan DEVA Partisi Genel Başkanı ve kurmayları daha sonra Kaymakamlık karşısında bulunan partisinin İlçe teşkilat binasını açtı. Burada kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Babacan pırıl pırıl bir kadro kurup yola çıktık. Bıkmadan usanmadan çalışacağız. Her eve girip kendimizi tanıtacağız ve yapacaklarımızı anlatacağız. Hedefimiz ilk seçimde iktidar olmaktır dedi ve hayırlı olması temennisiyle de kurdeleyi kesip İlçe teşkilat binasının açılışını gerçekleştirdi.

Babacan ve ekibi kongre salonuna geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve üst düzey kadrosu kongrenin yapılacağı salona geldi. Ayakta alkışlarla karşılanan Babacan, salondaki partilileri ve Akyazılıları selamlayarak yerine oturdu.

Divan seçimi yapıldı

Genel başkanın salona girmesinin hemen ardından kongreyi yönetecek olan divanın seçimine geçildi. Açık oylama sonunda divan başkanlığına Genel Merkez yöneticisi Candan Karlıtepe, Divan başkan yardımcılığına DEVA Partisi İl Başkan yardımcısı Ercan Başnuh, Katipliklere de Genel Merkez yöneticisi Mehmet Tandoğan ve Kocaali İlçe Başkanı Zühal Vural ile Akyazı Yönetim kurulu üyesi Fatih Kot seçildi. Divan başkanı Karlıtepe delegelere teşekkür etti ve genel kurulu saygı duruşuna davet etti. Akabinde de birlikte İstiklal marşı okundu.

Yönetim kurulu faaliyet v e hesap raporu ile tahmini bütçenin okunup kabulü ve yönetim kurulunun ibrasından sonra önce kurucu başkan Erkan Çoruhlu daha sonra da l Başkanı Mehmet Erdoğan kürsüye geldi ve kısa birer konuşma yapıp partililere teşekkür ettiler.

Babacan kürsüde

Kürsüye alkışlar arasında gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Partilerini 9 Mart 2020 tarihinde kurduklarını 15 ay içinde 81 İl ve 650 İlçede teşkilatlanma başarısı gösterdiklerini belirterek başladığı konuşmasında bugün işbaşında olanlara çattı ve şunları söyledi “ Partimizin sloganı özgürlükler üzerinedir. İfade, basın, inanç, ibadet, inandığı gibi yaşama gibi özgürlükler partimiz için olmazsa olmazlardır. Böyle söyleyip işbaşına gelenlerin bugün ülkeyi getirdikleri üzücü durumu hep birlikte görüyor ve izliyoruz. Biz onlar gibi asla insanları ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Biz kucaklayıcı ve birleştirici olacağız. Biz farklı bir partiyiz. Kavganın değil barışın hakim olduğu bir parti olduğumuzu iktidar olduğumuzda dosta düşmana göstereceğiz.”

Hayat pahalılığından aşıya, komşularımızla olan ilişkilerimizden ülkenin kötü yönetimine ve ortadan buharlaşan milyar dolarlara kadar her konuda iktidarı eleştiren Babacan konuşmasını şöyle tamamladı “ Bir başkalarına benzemeyiz. Biz yepyeni bir ruhla, pırıl pırıl insanlardan oluşan yepyeni bir parti ile yola çıktık. Biz söz verdik mi yaparız. İktidar olursak çalışmalarımızla ilgili şeffaf bir şekilde hesap vereceğiz ayrıca bizden öncekilerden de hesap soracağız”

Konuşmasını tamamlayan Genel Başkan Babacan yeni seçilen yönetimle fofoğraf çektirdikten sonra yine alkışlar arasında salondan ayrıldı.

Erkan Çoruhlu güven tazeledi

Yargı gözetiminde yapılan seçime DEVA Partisi tek listeyle girdi. Kurucu Başkan Erkan Çoruhlu güven tazeleyip tekrar İlçe başkanı seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine Kerem Aydın Gözalan, Enes Gedik, Osman Aygün, Merve Arslan, Yasemin Özkılıç, Arzu Ağırlar, Yasemin Durgut, Erol Karaboğa, Mustafa Kemal Çakıroğlu, Cengiz Yavuz, Fatih Kot, Gökhan Köse, Fatih Öztürk, Bülent Özten seçilirken, Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine de Hasan Çakırtaş, Uğur İnci, Selin Öztürk, Halil İbrahim Fide, Ahmet Çetin, Ömer Faruk Erişkin ve Muhammet Pelen seçildi. İl Delegeliklerine ise Erkan Çoruhlu, Kerem Aydın Gözalan, Enes Gedik, Hasan Çakırtaş, Merve Aslan, Yasemin Özkılıç, Arzu Ağırlar, Erol Karaboğa, Mustafa Kemal Çakıroğlu, Cengiz Yavuz, Fatih Kot, Gökhan Köse, Fatih Öztürk, Bülent Özten, Osman Aygün, Muhammet Pelen, Uğur İnci, Selin Öztürk, Halil İbrahim Fide, Ahmet Çetin, Ömer Faruk, Erişkin, Bünyamin Bakırcı, Tuncay Kurtoğlu, Yusuf Daloğlu, Yunus Erdoğan, Doğancan Erdoğan, İmdat Çağlayan, Emre Aktı, Ayhan Aygün, Nurseda Aytaç, Nursel Çoruhlu, Mustafa Berat Çoruhlu, Recai Eker, Yeliz Gözalan, Recep Kartal, Sümeyye Kot, Nezaket Kot, Büşra Köse, Berat Sertoğlu, Samet Ural, Asiye Varol, Cengiz Yavuz, Filiz Yılmaz, Hüseyin Yılmaztürk, Hacer Çoruhlu ve Zehra Kurtoğlu seçildi.

DEVA Partisinin Akyazı İlçe kongresine yakın İllerden ll başkanları, İlçe başkanları, Akyazı’dan CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi İlçe başkanları, siyaset adamı Ender Serbest, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ve bazı Mahalle Muhtarları ile Partililer katıldı.