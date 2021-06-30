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AKYAZI’YA İKİNCİ NOTER GEREKİYOR

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, nüfusu 100 bin Anchore dayanan,
Bu haber 2021-06-30 16:06:04 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, nüfusu 100 bine dayanan, hızla büyüyen ve gelişen, tarım ve sanayide büyük hamleler yapan Akyazı’ya tek noter yetmemekte, ikinci noter açılması artık elzem hale gelmiştir dedi.

Akyazı’nın ticari hareketliliği bakımından bir çok vilayeti geride bıraktığına da dikkat çeken Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, işlerini yapmak için Noterliğe gelenler zaman zaman uzun kuyruklar la karşılaşıyorlar ve işlerini tamamlamak için hayli zaman harcıyorlar. O bakımdan Akyazı’mıza mutlaka ikinci Noter açılmalı ve vatandaş rahatlatılmadır açıklaması yaptı ve Oda olarak da bu işin takipçisi olacaklarını da açıklamasına ekledi. 
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