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AKYAZI DEVA PARTİSİNDE GENEL BAŞKANLI 1. OLAĞAN KONGRE
AKYAZI’YA İKİNCİ NOTER GEREKİYOR
YAŞAR AKGÜN HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
İlçe Tarım sahada çalışıyor
ERCÜMENT BELÜL GÖZ YAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ
DEVA PARTİSİ BABACAN’IN KATILIMI İLE KONGRE YAPIYOR
Bu haber
2021-06-30 16:04:24
eklenmiş ve
27
kez görüntülenmiştir.
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