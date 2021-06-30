YAŞAR AKGÜN HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

1992 yılında kurulan ve 2008 yılında Büyükşehir yasası gereği kapatılan belde belediyeler arasında yer alarak 2008 yılında kapanan Küçücek Belediyesinin kuruluşundan kapanışına kadar başkanlığını yapan 88 yaşındaki Yaşar Akgün geçtiğimiz günlerde solunum ve kalp yetersizliği nedeniyle kaldırıldığı Korucuk hastanesi yoğun bakımında bir hafta kaldıktan sonra hastaneden çıkarılıp tedavisine devam için Akyazı’ya getirildi ve Devlet Hastanesi Dahiliye servisine yatırıldı.
Tedavisine devam edilen Küçücek Belde Belediyesinin ilk ve son belediye başkanı Yaşar Akgün’ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.