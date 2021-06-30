Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI DEVA PARTİSİNDE GENEL BAŞKANLI 1. OLAĞAN KONGRE

AKYAZI DEVA PARTİSİNDE GENEL BAŞKANLI 1. OLAĞAN KONGRE

AKYAZI’YA İKİNCİ NOTER GEREKİYOR

AKYAZI’YA İKİNCİ NOTER GEREKİYOR

YAŞAR AKGÜN HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

YAŞAR AKGÜN HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

İlçe Tarım sahada çalışıyor

İlçe Tarım sahada çalışıyor

ERCÜMENT BELÜL GÖZ YAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

ERCÜMENT BELÜL GÖZ YAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

DEVA PARTİSİ BABACAN’IN KATILIMI İLE KONGRE YAPIYOR

DEVA PARTİSİ BABACAN’IN KATILIMI İLE KONGRE YAPIYOR

YAŞAR AKGÜN HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

1992 yılında kurulan ve 2008 yılında Büyükşehir yasası gereği kapatılan
Bu haber 2021-06-30 16:00:39 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

 

1992 yılında kurulan ve 2008 yılında Büyükşehir yasası gereği kapatılan belde belediyeler arasında yer alarak 2008 yılında kapanan Küçücek Belediyesinin kuruluşundan kapanışına kadar başkanlığını yapan 88 yaşındaki Yaşar Akgün geçtiğimiz günlerde solunum ve kalp yetersizliği nedeniyle kaldırıldığı Korucuk hastanesi yoğun bakımında bir hafta kaldıktan sonra hastaneden çıkarılıp tedavisine devam için Akyazı’ya getirildi ve Devlet Hastanesi Dahiliye servisine yatırıldı.

Tedavisine devam edilen Küçücek Belde Belediyesinin ilk ve son belediye başkanı Yaşar Akgün’ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.  

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Saglık haberleri
16:04 - YAŞAR AKGÜN HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
1992 yılında kurulan ve 2008 yılında Büyükşehir yasası gereği kapatılan...
14:15 - Taksi ve Dolmuş sürücüleri aşılandı
Akyazı’da Sağlık il müdürlüğü ve Akyazı Kaymakamlığı tarafından yürütülen...
12:26 - FABRİKALARDA DA COVİT AŞISI YAPILMAYA BAŞLADI
Akyazı’da da faaliyet gösteren fabrika ve büyük işletmelerde çalışanlara yönelik...
00:23 - AKYAZI’DA AYLAR SONRA İLK KEZ SIFIR VAKA
Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Koronavirüsle mücadele devam ederken 1 Haziran itibar...
20:56 - YALÇIN ÖĞRETMEN KORONA KURBANI 30 NİSAN 2021
Karapürçek’te yaşayan Korona tedavisi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden...
12:15 - AKYAZI’DAN KIZILAYA 42 ÜNİTE KAN BAĞIŞI DAHA
“ Akyazı bizim kan bağışında kalemiz “ diyen Kızılay kan bağışı toplama...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ