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İlçe Tarım sahada çalışıyor

Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü
Bu haber 2021-06-30 15:57:06 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü tam kadro sahaya inip çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük çalışanları özellikle fındık bahçeleri ile mısır tarlalarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, fındık ve mısırda bir taraftan rekolte tespiti yaparken, bir taraftan da bu ürünlerde her hangi bir hastalık ve zararlı olup olmadığı konusunda da titiz bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız üreticimizin ürettiği ürünlerinde hem verimi arttırmak hem de yetiştirmekte olduğu ürünlerini varsa hastalıktan korumaktır dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğünün tam kadro halinde İlçe genelinde sahaya ve tarlalara inmesi üretici konumunda olan çiftçileri memnun etti ve onlardan İlçe Tarım Müdürlüğüne teşekkür geldi.

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