41 yaşındaki Fatih Güçlü kalbine yenildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası 41 yaşında hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin

Bu haber 2021-06-29 14:16:01 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Geçirdiği kalp krizi sonrası 41 yaşında hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Akyazılı Hasta Kabul Müdür Yardımcısı Fatih Güçlü Akyazı Gökçeler Mahallesinde dualarla toprağa verildi.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Kabul Müdür Yardımcısı 41 yaşındaki Fatih Güçlü, sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Fatih Güçlü’nün ani ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve hastane personelini yasa boğdu. Genç yaşında yaşama veda eden Fatih Güçlü için bugün hastane bahçesinde tören düzenlendi, gözyaşları sel oldu. Fatih Gümüş, hastanedeki törenin ardından memleketi Sakarya Akyazı'ya uğurlandı.

AKYAZI GÖKÇELERDE TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı’ya bağlı Gökçeler Mahallesi halkından Niyazi Güçlünün oğlu Fikret ve Cemil Güçlü’nün yeğeni Hüseyin güçlünün kardeşi murat güzel ve Ergün Çıngır’ın kayın biladeri Sercan Hüseyin ve Hasan Güçlünün amcasının oğlu olan Kocaeli Araştırma hasta kabul müdürü Fatih Güçlü’nün cenazesi Pazartesi günü ikindide hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Gökçeler aile mezarlığında toprağa verildi.