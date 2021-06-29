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Taksi ve Dolmuş sürücüleri aşılandı

Akyazı’da Sağlık il müdürlüğü ve Akyazı Kaymakamlığı tarafından yürütülen
Bu haber 2021-06-29 14:11:26 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da Sağlık il müdürlüğü ve Akyazı Kaymakamlığı tarafından yürütülen aşı kampanyasında ilçede bulunan 57 Taksi ve Dolmuş sürücüsü aşılarını yaptırdı

 Sağlık Bakanlığı'nın ve Akyazı kaymakamlığının yürüttüğü aşılama kampanyasına Akyazı taksi durakları ile Dolmuş duraklarından destek geldi,  Akyazılı Taksi ve Duraklarında çalışan sürücüler herkesi koronavirüse karşı aşılanmaya davet ederken Yeniden kucaklaşmamız için yeniden buluşmamız için, ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın, Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim Pandeminin sonunu getirmek ve sevdiklerimizle geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım" diyerek hep birlikte aşı oldular.

 Akyazılı Taksi ve Dolmuş sürücüleri başta ilçe kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Devlet Hastanesi başhekimi Yavuz Tepeçınar ve Hastane personeline aşı için Taksş ve Dolmuş sürücülerini organize eden Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Baş komiseri İsak Göz ve Emniyet çalışanlarına teşekkür ettiler                                                    
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