Hafız adayları örgün eğitime sınavla başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü "Örgün Eğitimle Birlikte
Bu haber 2021-06-29 14:10:10 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Eğitimi Projesi"ne yapılan sınavla birlikte başlandı.

 Akyazı İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan sınava şu an 4. sınıftan mezun olacak öğrenciler katıldı. Yaz Kursu için 60 öğrenci sınava başvurdu. Yazın devam edecek kurslardan sonra yapılacak olan mülakatla bu projeye devam edecek 24 öğrenci seçilecek. 5. sınıfta yarım gün okul yarım gün hafızlık eğitimi kurslarına devam edecek olan öğrenciler 6. sınıfta sadece hafızlık eğitimine yoğunlaşacaklar.

 7. sınıfta tekrar okula dönmeleri planlanan öğrencilerimiz için okul derslerinin de aynı yoğunlukta devam edeceği planlandı. Kız öğrencilerimiz için de aynı sistemin başlamasına dair çalışmalar yapılıyor                                        
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