Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Alaağaçspor eski kulüp başkanı Başer Çelik toprağa verildi

Alaağaçspor eski kulüp başkanı Başer Çelik toprağa verildi

Yaylada Kuran ziyafeti

Yaylada Kuran ziyafeti

MAHALLE MUHTARI EMNİYETÇİLERİ AĞIRLADI

MAHALLE MUHTARI EMNİYETÇİLERİ AĞIRLADI

BU DÜĞÜN ÇOK KONUŞULACAK

BU DÜĞÜN ÇOK KONUŞULACAK

KÜÇÜCEK'Lİ MERAL AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

KÜÇÜCEK'Lİ MERAL AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

ARİFİYE MEZUNLARI 3 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ ARİFİYE'DE TOPLANIYOR

ARİFİYE MEZUNLARI 3 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ ARİFİYE'DE TOPLANIYOR

Alaağaçspor eski kulüp başkanı Başer Çelik toprağa verildi

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor eski kulüp başkanı Başer Çelik
Bu haber 2021-06-28 15:08:51 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor eski kulüp başkanı Başer Çelik dualarla toprağa verildi

Akyazı Alaağaç Mahallesi halkından Öner ve Mehmet Ali Çelik’in babaları Alaağaç Spor eski kulüp başkanı Başer Çelik tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti.

Başer Çelik’in cenazesi bu gün Alaağaç Mahallesindeki hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Çelik ailesinin yanı sıra Alaağaç Spor başkanı Aydın Birincioğlu,Kulüp yöneticileri,çevre Amatör spor kulüp temsilcileri ve sevenleri katıldı

,
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
15:18 - Alaağaçspor eski kulüp başkanı Başer Çelik toprağa veri
Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor eski kulüp başkanı Başer Çelik...
13:16 - KÜÇÜCEK'Lİ MERAL AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesi halkının köklü ailelerinden Meral ailesinin Koca Çınarı,...
22:31 - KÜÇÜCEK KOCAÇINARLARINDAN BİRİNİ DAHA KAYBETTİ
Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesi halkının köklü ailelerinden Meral ailesinin ...
22:54 - TAYFUN ŞAHİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Akyazı’da kavak ticareti yapan sevilen ve sayılan iş insanı...
00:31 - 8 yaşındaki Mert amansız hastalığına yenik düştü
Akyazı Bediltahirbey Mahallesinde 6 yıldır Akciğer kanseri nedeniyle tedavi...
00:28 - 31 yaşında Öznur Gençtürk Hayatını Kaybetti
Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan 31 yaşındaki 1 Çocuk annesi...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ