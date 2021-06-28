Alaağaçspor eski kulüp başkanı Başer Çelik toprağa verildi

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor eski kulüp başkanı Başer Çelik

Bu haber 2021-06-28 15:08:51 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.