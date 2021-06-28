Alaağaçspor eski kulüp başkanı Başer Çelik toprağa verildi

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor eski kulüp başkanı Başer Çelik dualarla toprağa verildi
Akyazı Alaağaç Mahallesi halkından Öner ve Mehmet Ali Çelik’in babaları Alaağaç Spor eski kulüp başkanı Başer Çelik tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti.
Başer Çelik’in cenazesi bu gün Alaağaç Mahallesindeki hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Çelik ailesinin yanı sıra Alaağaç Spor başkanı Aydın Birincioğlu,Kulüp yöneticileri,çevre Amatör spor kulüp temsilcileri ve sevenleri katıldı
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