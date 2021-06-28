MAHALLE MUHTARI EMNİYETÇİLERİ AĞIRLADI

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Akyazı Muhtarlar Derneği eski başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş,
Bu haber 2021-06-28 14:56:45 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Muhtarlar Derneği eski başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Personeli Mahallesine davet ederek onlara mangal ziyafeti verdi.

Durmuşlar Mahalle Muhtarı ve Akyazı eski Muhtarlar Derneği başkanı Bekir Durmuş davetine katılan Emniyet Personeline teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti “ İlçemizin Onuru ve Gururu, her şartta ve koşulda 7/24 görev yapan değerli Emniyet Personeli dostlarımızla bugün bir araya geldik. Biz onları çok seviyoruz. Onlar bizim rahat ve güvenimiz için gece gündüz demeden mesai veriyorlar. Hala sıkıntısını çektiğimiz pandemi nedeniyle gerek Emniyet Personelimiz ve gerekse Jandarma Personelimiz, bu konuda ilk sırada yer alan Sağlık Personelimizle birlikte olağanüstü çalıştılar. Bir Akyazılı olarak kendilerine teşekkür ediyorum ve görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum” dedi.

Davete katılan İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeli de köy fırınında pişen ve Dokurcun yöresine ait olan delikli ekmeği ç ok beğendiklerini söyleyerek Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş’a yaptığı davet için teşekkür ettiler. Davet içilen çaylarla son buldu.

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