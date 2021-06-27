BU DÜĞÜN ÇOK KONUŞULACAK

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Akyazı Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi İhsan Özcan ile Fatma Şenol
Bu haber 2021-06-27 15:59:45 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi İhsan Özcan ile Fatma Şenol Balbalı’da gerçekleşen nikah töreniyle evet dediler.

Çiftin nikahını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan kıyarken Cumhur İttifakı’nın önemli isimleri MHP Milletvekili Muharrem Levent Bülbül, Ak Parti il başkanı Yunus Tever,MHP il başkanı Ahmet Ziya Akar,MHP'li meclis üyesi Avukat Furkan Çakıroğlu nikaha şahitlik yaptı

NİKAH KALABALIK BİR ŞAHİT HUZURUNDA KIYILDI

Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi İhsan Özcan ile Fatma Şenol mutluluğa yelken açtı. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Bilal Soykan kıyarken şahitliklerini ise Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili M. Levent Bülbül,  MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP meclis üyesi Avukat Furkan Çakıroğlu yaptılar.

Bülbül Nikah Cüzdanını gelin hanıma teslim etti

Akyazı Balballı Kadirbey Mahallesi’nde gerçekleşen Cumhur ittifakının temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri katıldığı Nikaha şahitlik yapan MHP Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili M.Levent Bülbül evlilik cüzdanını gelin hanıma takdim etti.

Oldukça kalabalık bir davetlinin katıldığı düğün töreni ve organizasyonun mükemmel oluşu uzun zaman konuşulacak gibi.

 
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