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KÜÇÜCEK'Lİ MERAL AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesi halkının köklü ailelerinden Meral ailesinin Koca Çınarı,
Bu haber 2021-06-27 13:12:17 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesi halkının köklü ailelerinden Meral ailesinin Koca Çınarı, Atatürk’ün silah arkadaşlarından İstiklal Savaşı Gazisi Merhum Hüsnü Çavuş’un oğlu, Sacit Meral 97 yaşında vefat etti.

Hüsnü, Saim, Tuncay ve Merhum Şükrü Meral’ın babaları, Emekli öğretmen Cemil Eker’in Dayısı olan Sacit Meral’in cenazesi 27 Haziran 2021 Pazar günü evinde kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası Küçücek Cuma camisi mezarlığında  toprağa verildi.

Merhum Sacit Meral bir süredir  Sakarya Medar Hastanesinde tedavi görüyordu.

 
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