KÜÇÜCEK'Lİ MERAL AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesi halkının köklü ailelerinden Meral ailesinin Koca Çınarı,

Bu haber 2021-06-27 13:12:17 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.