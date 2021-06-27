KÜÇÜCEK'Lİ MERAL AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesi halkının köklü ailelerinden Meral ailesinin Koca Çınarı, Atatürk’ün silah arkadaşlarından İstiklal Savaşı Gazisi Merhum Hüsnü Çavuş’un oğlu, Sacit Meral 97 yaşında vefat etti.
Hüsnü, Saim, Tuncay ve Merhum Şükrü Meral’ın babaları, Emekli öğretmen Cemil Eker’in Dayısı olan Sacit Meral’in cenazesi 27 Haziran 2021 Pazar günü evinde kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası Küçücek Cuma camisi mezarlığında toprağa verildi.
Merhum Sacit Meral bir süredir Sakarya Medar Hastanesinde tedavi görüyordu.