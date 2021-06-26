Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın'dan “Hayırlı olsun” Ziyareti.
Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir'i makamında
Bu haber 2021-06-26 10:40:19 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.
Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu
Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın ve beraberinde Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ile birlikte Akyazı’ya gelerek Akyazı Müftülüğüne atanan İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu
İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, bu nazik ziyaretlerinden dolayı Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın ve Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş'e memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür etti.
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