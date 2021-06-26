Akyazı’da köpeklerin saldırısına uğrayan karaca vatandaş tarafından kurtarılarak yetkililere teslim edildi.
Akyazı’ya bağlı Hanyatak Mahallesi’nde Hüseyin Duman ve arkadaşları dere yatağında gelen köpek sesleri nedeniyle olay mahalline gitmesiyle köpekleri saldırısına uğrayan karacayı fark ettiler.
Vatandaşlar Köpekleri saldırısına uğrayan Karacayı kurtararak köy mahallindeki evlerine getirdiler. Yaralı Karacaya yem verirken Orman işletme Müdürlüğünü de arayarak yardım istediler.
Karacanın kaldığı evde yaşayan 8 yaşındaki Osman Koruyucu Karaca ile kısa sürede dostluk kurdu, Kısa süreli Dostluğun ardından Karaca Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü’ne getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak