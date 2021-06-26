Akyazı’da köpeklerin saldırısına uğrayan karaca

Akyazı’da köpeklerin saldırısına uğrayan karaca vatandaş tarafından kurtarılarak yetkililere teslim edildi.

Bu haber 2021-06-26 10:36:39 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.