Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Müftülük şefi Durceylan veda etti

Müftülük şefi Durceylan veda etti

Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın'dan “Hayırlı olsun” Ziyareti.

Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın'dan “Hayırlı olsun” Ziyareti.

Akyazı’da köpeklerin saldırısına uğrayan karaca

Akyazı’da köpeklerin saldırısına uğrayan karaca

Saadet Partisi Akyazı ilçe başkanı Şeref Tan basın açıklaması yaptı.

Saadet Partisi Akyazı ilçe başkanı Şeref Tan basın açıklaması yaptı.

Sessiz dostlar Barınağı denetimden tam not aldı

Sessiz dostlar Barınağı denetimden tam not aldı

Hediye ile Burak mutluluğa evet dediler

Hediye ile Burak mutluluğa evet dediler

Saadet Partisi Akyazı ilçe başkanı Şeref Tan basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Tan genel ve yerel sorunlar hakkında bilgiler verdi
Bu haber 2021-06-26 10:12:37 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Tan genel ve yerel sorunlar hakkında bilgiler verdi

Siyasetteki skandallar, ekonomideki beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanlarımız adeta patlama noktasına gelmiştir.

 İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her geçen gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar ama kendileri dahi bunlara inanmıyorlar, içten içe gülüyorlar.

Ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çuvala sığmıyor, beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor.

Biz Saadet Partisi olarak, insanımızın, ülkemizin, devletimizin sorunlarını  konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz.

Yanlış politikalarında ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular, insanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar.

İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar; bankalara köle yaptılar, faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler.

Kıymetli hemşehrilerim; müsterih olun, umudunuzu hiç kaybetmeyin! Biz varız!

Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset-medya-mafya üçgeninin oluşmasının temel nedeni işte bu yönetim anlayışıdır.

Bu anlayışta olanlar ise milletin geçim derdini umursamamaktadır.

insanımızın duygularını sömürdüler; vatandaşımıza zor günlerinde sırt çevirdiler.

Bugün ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de;

Siftah yapamadan dükkân kapatan, pandemiden dolayı iflas eden yüzlerce esnafımız var!

Bu caddelerde, sokaklarda işsiz gezen ve gelecek hayalini yurt dışında yaşamak üzere kuran binlerce gencimiz var!           

Biz, yolsuzluğun her türlüsünü, israfı ve verimsiz harcamaları önlemek için buradayız, hazırız.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
10:14 - Saadet Partisi Akyazı ilçe başkanı Şeref Tan basın açık
Açıklamada Tan genel ve yerel sorunlar hakkında bilgiler verdi...
00:14 - SAADET PARTİLİLER GEZİYOR
Saadet Partisi Akyazı İlçe teşkilatının ilçe genelinde sürdürdüğü geziler sürüyor. ...
23:00 - SİYASİLER SEÇİM MAHALLİNDE
Akyazı’nın Küçücek İstiklal Mahallesi ile Erdoğdu Mahallesinde ...
22:52 - KÜÇÜCEK’TE KÖYMEN, ERDOĞDU’DA YILDIZ MUHTAR SEÇİLDİ
Akyazı’da 2 Mahallede yapılan Muhtarlık seçimlerinde Küçücek İstiklal Mahallesinde Hasan K...
09:40 - 2 Mahallede Seçim Var
Akyazı’da seçilen Muhtarların vefat etmesi nedeniyle 2 mahallede bu hafta ...
00:27 - MHP’Lİ ÜYELER MECLİS TOPLANTILARINA HAZIRLANIP GİRİYOR
MHP’nin Akyazı Belediyesi Meclis üyeleri meclis toplantısı öncesi bir araya gelip gurup to...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ