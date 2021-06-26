Saadet Partisi Akyazı ilçe başkanı Şeref Tan basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Tan genel ve yerel sorunlar hakkında bilgiler verdi

Bu haber 2021-06-26 10:12:37 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Tan genel ve yerel sorunlar hakkında bilgiler verdi

Siyasetteki skandallar, ekonomideki beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanlarımız adeta patlama noktasına gelmiştir.

İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her geçen gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar ama kendileri dahi bunlara inanmıyorlar, içten içe gülüyorlar.

Ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çuvala sığmıyor, beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor.

Biz Saadet Partisi olarak, insanımızın, ülkemizin, devletimizin sorunlarını konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz.

Yanlış politikalarında ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular, insanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar.

İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar; bankalara köle yaptılar, faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler.

Kıymetli hemşehrilerim; müsterih olun, umudunuzu hiç kaybetmeyin! Biz varız!

Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset-medya-mafya üçgeninin oluşmasının temel nedeni işte bu yönetim anlayışıdır.

Bu anlayışta olanlar ise milletin geçim derdini umursamamaktadır.

insanımızın duygularını sömürdüler; vatandaşımıza zor günlerinde sırt çevirdiler.

Bugün ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de;

Siftah yapamadan dükkân kapatan, pandemiden dolayı iflas eden yüzlerce esnafımız var!

Bu caddelerde, sokaklarda işsiz gezen ve gelecek hayalini yurt dışında yaşamak üzere kuran binlerce gencimiz var!

Biz, yolsuzluğun her türlüsünü, israfı ve verimsiz harcamaları önlemek için buradayız, hazırız.