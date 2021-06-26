Sessiz dostlar Barınağı denetimden tam not aldı

Akyazı belediyesi tarafından Türkormanköy sınırlarında yapılan Sokak Hayvanları

Bu haber 2021-06-26 10:02:57 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Akyazı belediyesi tarafından Türkormanköy sınırlarında yapılan Sokak Hayvanları geçici bakımevi yapılan denetimlerden tam not aldı

Sakarya Orman ve Tarım İl Müdürlüğü denetim ve kontrol yetkilileri Türkormanköy mahallesinde Sessiz Dostların emin ellerde bulunduğu Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevi ziyarette bulunarak rutin kontrollerini yaptılar.

Yapılan denetimlerde Hayvanların tüm ihtiyaçlarının bulunduğu gerekli önlemlerin alındığı Sağlıklı ve güvenilir bir tesis olduğu raporlanan Sokak Hayvanları geçici bakımevi denetçilerden tam not aldı



