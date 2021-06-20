Hediye ile Burak mutluluğa evet dediler

Fatma ve Celal Taşdemir’in kızları Hediye ile Ayşe ve Osman Oktay’ın oğulları Burak gerçekleşen başkan Bilal Soykan’ın kıydığı Nikah töreni ile Dünya evine girdiler.
Fatma ve Celal Taşdemir’in kızları Hediye ile Ayşe ve Akyazı belediyesi makam şoförü Osman Oktay’ın oğulları Burak Cumartesi günü Batakköylü Düğünü Salonunda gerçekleşen Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın kıydığı nikah töreninde evet diyerek Dünya evine girdiler.
Hediye ve Burak Oktay çiftinin Nikah merasimine Taşdemir,Oktay ailelerinin yakınlarının yanı sıra Akyazı belediye personeli ve çok sayıda davetliler katıldılar