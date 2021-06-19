Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YENİ MUHTARDAN BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARET

YENİ MUHTARDAN BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARET

AKYAZI BOYBEYİSPOR KULÜBÜMÜZ 1.LİGDE

AKYAZI BOYBEYİSPOR KULÜBÜMÜZ 1.LİGDE

MASA TENİSİNDE AKYAZI RÜZGARI

MASA TENİSİNDE AKYAZI RÜZGARI

BAŞARISI AKYAZI’LILARI SEVİNDİRDİ

BAŞARISI AKYAZI’LILARI SEVİNDİRDİ

BAŞSAVCI'DAN BAŞKANA VEDA ZİYARETİ

BAŞSAVCI'DAN BAŞKANA VEDA ZİYARETİ

SAADET PARTİLİLER GEZİYOR

SAADET PARTİLİLER GEZİYOR

AKYAZI BOYBEYİSPOR KULÜBÜMÜZ 1.LİGDE

Türkiye hokey federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen açık alan
Bu haber 2021-06-19 18:13:01 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

 Türkiye hokey federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen açık alan 1.lig müsabakalarında şehrimizi temsil eden kulübümüz şehre döndü.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen lige yeni bir yapılanmayla giren takımımız. Eksikliklere rağmen iyi bir mücadele örneği sergiledi.

Bu turnuvada özellikle takım yaş ortalamasını düşüren ve gençlere şans veren takımımız. Gösterdiği mücadeleyle ileri yıllar için umut verdi.

 Gelecek yıl 1.ligde mücadele edecek Akyazı Boybeyi spor kulübümüz yeni genlerle. Daha dinamik. Daha mücadeleci bir takım olma yolunda çalışmalarına hemen başlayacaktır. Kulüp başkanı Kasım adem Altun ve kulüp antrenörü Rüstem Boybeyi gelecek yıllarda Akyazı’nın ve Akyazılı gençlerin hokeyden söz ettirecek bir nesil hazırladıklarını ve Akyazılı gençleri spora kazandırmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirttiler.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
18:17 - AKYAZI BOYBEYİSPOR KULÜBÜMÜZ 1.LİGDE
Türkiye hokey federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen açık alan...
18:12 - MASA TENİSİNDE AKYAZI RÜZGARI
Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Boybeyi Spor Kulübü ...
15:35 - Akyazılı gençler Geçmişe İz Geleceğe Biz dediler
Akyazı’da Geçmişe İz Geleceğe Biz Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe...
15:29 - Akyazı Belediyesi Güreş Takımından Büyük Başarı
Antalya’da düzenlenen serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediyesi güreş takımın...
01:15 - ERSOY’DAN İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’A ZİYARET
Askeri Fabrikaların Akyazılı Genel Müdürü İmdat Ersoy ...
22:03 - SAKARYASPOR SEVGİSİ BİR BAŞKADIR
Sakarya Sporun her dalını sever ama futbol Sakarya’lılar için bir başka güzeldir....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ