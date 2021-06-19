AKYAZI BOYBEYİSPOR KULÜBÜMÜZ 1.LİGDE

Türkiye hokey federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen açık alan

Bu haber 2021-06-19 18:13:01 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Türkiye hokey federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen açık alan 1.lig müsabakalarında şehrimizi temsil eden kulübümüz şehre döndü.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen lige yeni bir yapılanmayla giren takımımız. Eksikliklere rağmen iyi bir mücadele örneği sergiledi.

Bu turnuvada özellikle takım yaş ortalamasını düşüren ve gençlere şans veren takımımız. Gösterdiği mücadeleyle ileri yıllar için umut verdi.

Gelecek yıl 1.ligde mücadele edecek Akyazı Boybeyi spor kulübümüz yeni genlerle. Daha dinamik. Daha mücadeleci bir takım olma yolunda çalışmalarına hemen başlayacaktır. Kulüp başkanı Kasım adem Altun ve kulüp antrenörü Rüstem Boybeyi gelecek yıllarda Akyazı’nın ve Akyazılı gençlerin hokeyden söz ettirecek bir nesil hazırladıklarını ve Akyazılı gençleri spora kazandırmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirttiler.