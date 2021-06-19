BAŞSAVCI'DAN BAŞKANA VEDA ZİYARETİ

Hakim ve Savcılarla ilgili yayımlanan son kararname ile Ankara Savcılığına atanan Akyazı Cumhuriyet

Bu haber 2021-06-19 00:14:19 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Hakim ve Savcılarla ilgili yayımlanan son kararname ile Ankara Savcılığına atanan Akyazı Cumhuriyet Baş savcısı İrfan Gürel veda ziyaretlerine devam ediyor.

Başsavcı Gürel bu gün Belediye’ye giderek Belediye Başkanı Bilal Soykan ile başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk, Ünal Gündüz ve Ali Özer’e veda ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Gürel Akyazı’da görev yaptığı süre içinde tüm kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurduğunu, aynı şekilde sizlerden de memnunum diyerek teşekkür etti. Akyazı’da güzel günler geçirdim. Unutulmayacak dostlarım oldu. Çok güzel anılarla aranızdan ayrılıyorum. Dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan da Akyazı’ya verdiği hizmetlerden dolayı Başsavcı İrfan Gürel’e teşekkür ederek bir de plaket takdim etti.



