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SAADET PARTİLİLER GEZİYOR

Saadet Partisi Akyazı İlçe teşkilatının ilçe genelinde sürdürdüğü geziler sürüyor.
Bu haber 2021-06-19 00:04:46 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Saadet Partisi Akyazı İlçe teşkilatının ilçe genelinde sürdürdüğü geziler sürüyor. Saadet Partililerin ziyaret ettiği bir kurum da Bakkallar ve Bayiler Odası oldu.

 Odaya yaptıkların ziyaretin nezaket ziyareti olduğunu söyleyen Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Şeref Tan bu tür ziyaretlerin sıklıkla süreceğini söyledi. İlçe Başkanı Tan’a  yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

 Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyaret için kendilerine teşekkür etti.
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