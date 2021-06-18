Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BAŞARISI AKYAZI’LILARI SEVİNDİRDİ

BAŞARISI AKYAZI’LILARI SEVİNDİRDİ

BAŞSAVCI'DAN BAŞKANA VEDA ZİYARETİ

BAŞSAVCI'DAN BAŞKANA VEDA ZİYARETİ

SAADET PARTİLİLER GEZİYOR

SAADET PARTİLİLER GEZİYOR

BULUŞAN İKİ HEMŞEHRİ AKYAZI’YI KONUŞTU

BULUŞAN İKİ HEMŞEHRİ AKYAZI’YI KONUŞTU

Zihinsel engelli Aydın ormanlık alanda bulundu

Zihinsel engelli Aydın ormanlık alanda bulundu

BALIKÇILAR O KARARA İTİRAZ ETTİ

BALIKÇILAR O KARARA İTİRAZ ETTİ

BULUŞAN İKİ HEMŞEHRİ AKYAZI’YI KONUŞTU

Moda dünyasının son günlerin gözdesi Fatih Ömercikoğlu kendisi gibi
Bu haber 2021-06-18 23:55:38 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

Moda dünyasının son günlerin gözdesi Fatih Ömercikoğlu kendisi gibi Akyazı’lı olan İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’yi Makamında ziyaret etti.

 Kaymakamlık Makamında gerçekleşen ziyarette iki hemşehri doğdukları yer olan Akyazı’yı konuştular ve Akyazı’da geçirdikleri anılarını tazelediler.

 Ziyaret eden de edilen de buluşmanın kendilerini mutlu ettiğini söylediler ve tekrari için sözleştiler.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
00:04 - BULUŞAN İKİ HEMŞEHRİ AKYAZI’YI KONUŞTU
Moda dünyasının son günlerin gözdesi Fatih Ömercikoğlu kendisi gibi...
22:28 - ALAAĞAÇSPORUN ACAR FUTBOLCUSU OKTAY DÜNYA EVİNE GİRDİ
4 yıl önce İstanbul’dan Alaağaçspora transfer olan ve Aalaağaçsporun başarısında büyük pa...
00:10 - AKYAZI ADLİYESİNDE ATANANLARA VEDA YEMEĞİ
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan HSK Yaz Kararnamesi ile Akyazı'da görev yapan 4 savcı başka...
23:11 - UNUTULMAYAN BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR YAZICI
Yaşar Yazıcı aralıksız 20 yıl Akyazı Belediye Başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış ...
22:48 - MESLEKLERİNDE DUAYENLER
Birçok meslek teknoloji karşısında unutulmakla yüz yüze kalmıştır....
15:41 - ŞAKŞUKA TARIK KUZULUK’TA KLİP ÇEKİYOR
Şakşuka şarkısıyla ünlü olan Şarkıcı Tarık Mengün seslendireceği yeni şarkısına...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ