BULUŞAN İKİ HEMŞEHRİ AKYAZI’YI KONUŞTU

Moda dünyasının son günlerin gözdesi Fatih Ömercikoğlu kendisi gibi

Bu haber 2021-06-18 23:55:38 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Moda dünyasının son günlerin gözdesi Fatih Ömercikoğlu kendisi gibi Akyazı’lı olan İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’yi Makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık Makamında gerçekleşen ziyarette iki hemşehri doğdukları yer olan Akyazı’yı konuştular ve Akyazı’da geçirdikleri anılarını tazelediler.

Ziyaret eden de edilen de buluşmanın kendilerini mutlu ettiğini söylediler ve tekrari için sözleştiler.



