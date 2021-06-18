Zihinsel engelli Aydın ormanlık alanda bulundu

Akyazı’ya bağlı Gökçeler Demiroğlu Mahallesinden 1 gün önce evden çıkarak kayıplara karışan Zihinsel engelli Aydın Kaçar köylüler tarafından ormanlık alanda bulunarak Jandarmaya teslim edildi
Akyazı’ya bağlı Gökçeler Demiroğlu Mahallesinden 1 gün önce evden çıkarak kayıplara karışan Zihinsel engelli Aydın Kaçar için ailesi tarafından sabah saat 09.00’da kayıp başvurusunda bulundular.
Bu gün akşam saatlerinde kayıp Aydın Kaçar Dokurcun Dutlar Mahallesindeki orman bölgesi istikametine giderken Ayhan Balkan adlı vatandaş durumundan şüphelenip Zihinsel engelli Aydın Kaçar’ı evine davet ederek yemek ikramında bulundu.
Zihinsel engelli Aydın Kaçar yemeğini yerken onu bulan Ayhan Balkan hemen Jandarmayı arayarak durumu anlattı. Jandarmadan kayıp olduğunu arandığını öğrenen Balkan ailesi Aydın Kaçar’ı Jandarma gelene kadar oyaladı.
Akyazı ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dokurcun Jandarma karakol ekipleri Dutlar Mahallesine giderek aranan Aydın Kaçar’ı Balkan ailesinden teslim alarak Kaçar ailesine teslim etti.