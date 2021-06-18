Zihinsel engelli Aydın ormanlık alanda bulundu

Akyazı’ya bağlı Gökçeler Demiroğlu Mahallesinden 1 gün önce evden çıkarak kayıplara karışan

Bu haber 2021-06-18 23:50:11 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.