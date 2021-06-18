BALIKÇILAR O KARARA İTİRAZ ETTİ

Kısa adı Akder olan Akyazı Avcılar Atıcılar İhtisas spor kulübü suda boğulma olaylarının

Bu haber 2021-06-18 23:48:38 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı Akder olan Akyazı Avcılar Atıcılar İhtisas spor kulübü suda boğulma olaylarının meydana geldiği iç sular, göl, gölet, nehir, sulama kanalı ve su birikintisi gibi yerlere girilmesi ve balık avlanılmasının yasaklanması hakkındaki karara itiraz ettiler.

Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy imzası ile 81 il valilikleri ve il jandarma komutanlıklarına yazı göndererek iç sularda balık avcılığını yasaklanması istendi. Genelgenin yürürlüğe girmesi Valiliklerin inisiyatifine bırakılırken amatör balıkçılar ise karara isyan etti.

Kısa adı Akder olan Akyazı Avcılar Atıcılar İhtisas spor kulübü Türkiye genelinde yaz döneminin gelmesi ile birlikte valilikler tarafından alınan kararlar doğrultusunda, suda boğulma olaylarının meydana geldiği iç sular, göl, gölet, nehir, sulama kanalı ve su birikintisi gibi yerlere girilmesi ve balık avlanılmasının yasaklanmasına dair karara itiraz başvurusunda bulundular