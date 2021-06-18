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ALAAĞAÇSPORUN ACAR FUTBOLCUSU OKTAY DÜNYA EVİNE GİRDİ

4 yıl önce İstanbul’dan Alaağaçspora transfer olan ve Aalaağaçsporun başarısında büyük pay sahibi olan teknik
Bu haber 2021-06-18 22:25:02 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

 

4 yıl önce İstanbul’dan Alaağaçspora transfer olan ve Aalaağaçsporun başarısında  büyük pay sahibi olan teknik ve de centilmen sporcusu Oktay Coşkun bu Akşam muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

  Halide ve İskender Coşkun Çiftinin yakışıklı delikanlısı Oktay Coşkun ile Süreyya ve Hüseyin Kırkpınar çiftinin güzel kızları Merve Kırkpınar İstanbul Pendik  Validebağ semti Duduzlar turistik tesislerinde düzenlenen muhteşem düğünle dünya evine girdiler..

Düğünün kına gecesi ise 15 Haziran günü akşamı   Afyonkarahisar Gazlıgöl kasabasında yapıldı. Gelin alma ise 16 Haziran günü gerçekleşmişti.

 Alaağaçsporda oynadığı sırada  hem futbolculuğu ve hem de efendiliği ile her Akyazı’lının sevgisini kazanmayı başaran Oktay’ı Akyazı’daki kulüp yöneticileri, hocaları ve takım arkadaşları yalnız bırakmadılar. Oktay’ın mutluluğunu paylaşmak üzere yanındaydılar. Kulüp Başkanı Aydın Birincioğlu, Antrenörler Mustafa Demir, Yılmaz Dertli, Kaleci Şener Dönmez ve İlçe Spor Müdürü Adem Altun sahneden adeta inmediler ve Akyazı’yı en iyi şekilde temsil ederek düğüne neşe kattılar.

 Oktay’ı ve eşini kutlayarak mutluluk dileklerini ileten Akyazı gurubu Birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından Akyazı’ya döndü.

BİZ DE BİZİM AKYAZI EKİBİ OLARAK OKTAY VEMERVE ÇİFTİNİ TEBRİK EDEREK  KURDUKLARI YENİ YUVALARINDA SAĞLIKLI MUTLU UZUN BİR ÖMÜR GEÇİRMELERİNİ DİLERİZ.

 

 
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