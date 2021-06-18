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GEÇTİĞİMİZ YIL VEFAT EDEN ÖĞRETMEN HALİL MERT İÇİN ANMA PROGRAMI

GEÇTİĞİMİZ YIL VEFAT EDEN ÖĞRETMEN HALİL MERT İÇİN ANMA PROGRAMI

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GEÇTİĞİMİZ YIL VEFAT EDEN ÖĞRETMEN HALİL MERT İÇİN ANMA PROGRAMI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Bu haber 2021-06-18 09:47:50 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen sene vefat eden Edebiyat öğretmeni Halil Mert’in seneyi devriyesi anısına düzenlenen anma programa katıldı.

Vefat eden Edebiyat öğretmeni Halil Mert’in yazdığı şiirleri toparlayarak “İzler Halil Mert” isimli kitabı oluşturan Mustafa Çiçek, Hayrullah Türker, Ekrem Polat, Enes Öksüz ve Yetkin Hikmet; Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halil Mert anısına düzenlen anma programında şiirleri tek tek seslendirdiler.

Halil Mert anısına düzenlen anma programına Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Öztürk, çok sayıda öğretmen, öğrencileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Edebiyat öğretmeni Halil Mert’i anlatmak üzere sahneye çıkan sevdikleri onun yazdığı şiirleri de programa katılanlara okudular.

Programda konuşma yapan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan “Rahmetli hocamız Halil Mert benimde yakinen tanıdığım, sevdiğim değer verdiğim bir komşumdu. Allah rahmet eylesin, kendisini rahmetle yâd ediyorum. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum. Değerli hocamızın yazdığı şiirleri kitap haline dönüştürenlere ve bu anma programının düzenlenmesine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, bu vesile ile tüm şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum ”dedi.
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