GAZETECİLER CEMİYETİNDE KONGRE: SEZAİ MATUR YENİDEN BAŞKAN

Sakarya Gazeteciler Cemiyetinin olağan kongresi Cemiyetin kendi binasında yapıldı.

Bu haber 2021-06-17 16:11:01 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Gazeteciler Cemiyetinin olağan kongresi Cemiyetin kendi binasında yapıldı. Salim Özyılmaz’ın divan başkanı, Cihan Ersöz’ün divan başkanvekilliği, İbrahim Şener Sak ile Elif Tahtakale’nin de katip olduğu kongre olgun bir hav ada geçti.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesinin ardından Yönetim ve Denetim Kurulu raporu ile Hesap raporu ve tahmini bütçe okunarak oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Tek listeyle girilen seçim gizli oylama ve açık tasnif esasına göre yapıldı. Yapılan oylama sonunda Sezai Matur güven tazeleyerek tekrar Cemiyet Başkanı seçildi. Mehmet Murat Uygun, Sedat Balta, Hasan Coşkun, Güven Hasbaş, Erdem Yıldırım, Utku Kaynar, Mustafa Kaya ve Uğur Kaya Yönetim kurul asil üyeliğine, Mehmet Öztürk, Fatma Sak, Elif Tahtakale, Huriye Bolazar ve İsmail Erken yönetim kurulu yedek üyeliğine, Cengiz Olgaç, Taner İltaş ve Cavit Dereli denetim kurulu asil üyeliği, Murat Tokluca, Necmi Fıçıcı ve Levent Candan denetim kurulu yedek üyeliği, Mehmet Murat Uygun, Hasan Coşkun, Güven Hasbaş ve Sedat Balta Türkiye Gazeteciler Federasyonu asil delegeliğine, İbrahim Şener Sak, Ramis Kaan Oktar, Salih Hamurcu ve Onur Özen’de Türkiye Gazeteciler Federasyonu yedek delegeliğine, Adnan Mersinoğlu, Cavit Dereli, Cihan Ersöz, Ethem Koçdemir, Hasan Kurtiç, Kenan Certel, Mehmet Alkaş, Mustafa Erkaya, Namık Cihan, Necdet Başoğlu, Salim Özyılmaz, Sezgin Ergin, Şaban Morgül ve Yaşar Koşunda da Yüksek Onur kuruluna seçildiler.

Seçim sonuçlandığında kürsüye gelen Cemiyet Başkanı Sezi Matur üyelerine teşekkür etti ve birlikte mesleğimizi zirveye taşıyacağız dedi.