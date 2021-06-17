Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
GAZETECİLER CEMİYETİNDE KONGRE: SEZAİ MATUR YENİDEN BAŞKAN

GAZETECİLER CEMİYETİNDE KONGRE: SEZAİ MATUR YENİDEN BAŞKAN

Akyazı’da Tarım Kredi Birlik Market'ler açılıyor

Akyazı’da Tarım Kredi Birlik Market'ler açılıyor

Akyazılı gençler Geçmişe İz Geleceğe Biz dediler

Akyazılı gençler Geçmişe İz Geleceğe Biz dediler

Akyazı Belediyesi Güreş Takımından Büyük Başarı

Akyazı Belediyesi Güreş Takımından Büyük Başarı

SORUNLU VAKIF KÖPRÜSÜ TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDI

SORUNLU VAKIF KÖPRÜSÜ TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDI

FABRİKALARDA DA COVİT AŞISI YAPILMAYA BAŞLADI

FABRİKALARDA DA COVİT AŞISI YAPILMAYA BAŞLADI

Akyazı’da Tarım Kredi Birlik Market'ler açılıyor

Market sektöründe hızla büyümeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Birlik
Bu haber 2021-06-17 15:35:16 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Market sektöründe hızla büyümeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Birlik A.Ş  Akyazı’ya 2 adet market açıyor

Tarım Kredi ortak çiftçilerden aldığı ürünleri kendi tesislerinde marketler ve kooperatifler aracılığıyla vatandaşa ulaştıran Tarım Kredi Birlik A.Ş Akyazı’ya da 2 adet market açma kararı aldığı bildirildi.

İlk market için Akyazı Ada Caddesi Kuzuluk durağı yakınlarında yer kiralayan Tarım Kredi Birlik A.Ş ilçede açacağı 2.inci market içinde yer arayışlarını sürdürüyor

Kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlara bulabileceğiniz Tarım Kredi Birlik marketlerinde diğer çiftçi kooperatifi ürünlerini de temin edebilecekler
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
16:14 - GAZETECİLER CEMİYETİNDE KONGRE: SEZAİ MATUR YENİDEN BAŞ
Sakarya Gazeteciler Cemiyetinin olağan kongresi Cemiyetin kendi binasında yapıldı....
15:36 - Akyazı’da Tarım Kredi Birlik Market'ler açılıyor
Market sektöründe hızla büyümeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım...
12:30 - SORUNLU VAKIF KÖPRÜSÜ TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDI
Kuzey Marmara yolu üzerindeki yapımı esnasında ve yapımı sonrası açılışından itibaren köpr...
12:17 - ODALAR ARASI DAYANIŞMA
Sakarya Ağaç İşleri Odası Başkanı Muhittin Kılıç, beraberinde Akyazı Ağaç İşleri...
00:05 - Muhtarlardan AGDAŞ’a ziyaret
Doğalgaz almakta sıkıntı yaşayan Akyazılı Mahalle Muhtarları AGDAŞ’ı ziyaret ederek sorunl...
21:36 - ALAAĞAÇSPOR’DAN SEZGİN BURAK ÖZÜRÜ
Tarkan çizgi romanlarıyla hafızalarımızda önemli yer eden Akyazılı Karikatürist, çizgi rom...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ