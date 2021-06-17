Akyazı’da Tarım Kredi Birlik Market'ler açılıyor

Market sektöründe hızla büyümeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Birlik A.Ş Akyazı’ya 2 adet market açıyor
Tarım Kredi ortak çiftçilerden aldığı ürünleri kendi tesislerinde marketler ve kooperatifler aracılığıyla vatandaşa ulaştıran Tarım Kredi Birlik A.Ş Akyazı’ya da 2 adet market açma kararı aldığı bildirildi.
İlk market için Akyazı Ada Caddesi Kuzuluk durağı yakınlarında yer kiralayan Tarım Kredi Birlik A.Ş ilçede açacağı 2.inci market içinde yer arayışlarını sürdürüyor
Kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlara bulabileceğiniz Tarım Kredi Birlik marketlerinde diğer çiftçi kooperatifi ürünlerini de temin edebilecekler