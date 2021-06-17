Akyazılı gençler Geçmişe İz Geleceğe Biz dediler

Akyazı’da Geçmişe İz Geleceğe Biz Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Bu haber 2021-06-17 15:32:30 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Geçmişe İz Geleceğe Biz Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa çevre temizlik farkındalık faaliyeti gerçekleştirildi

Akyazı’nın üç farklı yönünden yola çıkan ve faaliyet sonunda Kubbeli Cami önünde buluşan üç kurum başlarında eğitmenleri ile gönlü güzel öğrencileri, kendilerine belirlenen istikametlerde yollarda bulunan ve aslında çöp kutusuna layık olan atık ve izmaritleri toplayarak çöp kutusuna attılar.

Aslında az bir zahmetin "Aslan yattığı yerden belli olur." sözünü yansıtması gerekirken, daha sonra engelleyemediğimiz çevre felaketlerine neden olmaması için hijyen koşullarına uygun şekilde temizlik farkındalığı yaptılar.

Etkinlik sonunda konuşma yapan Gençlik ve Spor Akyazı İlçe Müdürü Adem Altun öğrencilere teşekkür etmiş, buradaki hassasiyetin hayatın her safhasında muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Akyazı Belediyesi adına başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Müftülüğü adına Şube Müdürü Mustafa Sabri Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve Kızılay İlçe temsilcisi Mustafa Birinci öğrencilere etkinlik sebebiyle teşekkür konuşmaları yaptılar.

Yıl boyu benzer ve farklı kulvarlarda devam edecek olan faaliyetlerde üç kurumumuz adına emek veren öğretici ve öğrencilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz