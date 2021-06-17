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Akyazı Belediyesi Güreş Takımından Büyük Başarı

Antalya’da düzenlenen serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediyesi güreş takımından
Bu haber 2021-06-17 15:23:20 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Antalya’da düzenlenen serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediyesi güreş takımından iki büyük başarı. Belediye güreş antrenörü Kamil Özdağ eşliğinde şampiyonaya katılan sporcular; Eymen Özdağ 11 Yaş 26-30 Kg serbest kategoride Türkiye 3.sü, Yunus Emre Baycan 12-13 Yaş 44 Kg serbest kategoride Türkiye 3.sü oldular.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; Sporcuları Antalya’daki başarılarının ardından makamında ağırlayarak başarılarını tebrik etti. Soykan; “Akyazı Belediyesi Güreş Takımının Türkiye genelinde derece yapması bizleri çok gururlandırdı” diyerek, Kamil Özdağ hocamıza ve sporcularımıza başarılarının devamını diledi.
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