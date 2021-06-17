Akyazı Belediyesi Güreş Takımından Büyük Başarı

Antalya’da düzenlenen serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediyesi güreş takımından

Bu haber 2021-06-17 15:23:20 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.