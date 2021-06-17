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SORUNLU VAKIF KÖPRÜSÜ TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDI

Kuzey Marmara yolu üzerindeki yapımı esnasında ve yapımı sonrası açılışından itibaren köprüye çıkış ve iniş yüksekliği tartışılan ve kazaların
Bu haber 2021-06-17 12:26:42 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

 

Kuzey Marmara yolu üzerindeki yapımı esnasında ve yapımı sonrası açılışından itibaren köprüye çıkış ve iniş yüksekliği tartışılan ve kazaların olduğu ayrıca yaya yolunda çökme meydana gelince trafiğe kapatılarak bakıma alınmıştı.                                                                                                                                                                                                                                     Köprüdeki arızanın basın tarafından sık sık gündeme getirilmesi üzerine Akyazı Belediyesince yapılan yazışmalar sonrası İniş ve çıkışlardaki yüksekliği aşağıya çekilen onarın için 60 günlük süreden daha fazla trafiğe kapanan Kuzey Marmara yolu üzerindeki Vakıf Köprüsü 17 Haziran Perşembe (Bugün) tekrar trafiğe açıldı.                                                                           

Yetkililer yapılan yeni düzenlemeler sonrası Köprünün istenen ve beklenen hale getirildiğini belirterek, rampada görülen diklik ortadan kaldırıldı. Köprümüz bugünden itibaren vatandaşların hizmetindedir. İnşallah bir kaza ile karşılaşılmaz açıklamasında bulundular.                                                                                                                                                                                   Akyazı’dan Adapazarı’na gidecek vatandaşlar E-5 veya otobana ulaşmak için bir hayli yol katetmek zorunda kalıyorlardı. Bu haber sürekli olarak bu yolu kullanmakta olan vatandaşlar ve sürücüleri sevindirdi.

 
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