FABRİKALARDA DA COVİT AŞISI YAPILMAYA BAŞLADI

Akyazı’da da faaliyet gösteren fabrika ve büyük işletmelerde çalışanlara yönelik

Bu haber 2021-06-17 12:21:38 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da da faaliyet gösteren fabrika ve büyük işletmelerde çalışanlara yönelik yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlikte organize sanayi bölgelerinde (OSB) çalışanlara yönelik aşılama çalışması başlatılacağını duyurmuştu. Bakan Koca’nın açıklamasının ardından Sakarya’da da fabrikalarda çalışanlara yönelik aşıma çalışması başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri OSB bölgeleri ile tüm ilçelerde bulunan fabrikalarda ve büyük ölçekli işletmelerde aşı çalışması yapıyor.

Akyazı’da Sağlık ekipleri,60’a yakın fabrika ve büyük işletmelerde hizmet veren çalışanların aşılanmasına yönelik çalışmaların a bu gün başladılar.

Yetkililer vatandaşların Aile sağlığı merkezleri, Akyazı Devlet Hastanesi ve diğer sağlık kuruluşlarından 182 veya MHRS ile randevu alarak aşılarını olabileceğini belirtirken tüm ilçe halkını aşı olmaya davet ettiler.



