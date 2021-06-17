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Bir Oyuncak Bin Tebessüm dediler

Akyazı İnönü İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri düzenledikleri "Bir Oyuncak Bin Tebessüm" ve "Batıdan Doğuya Kardeşlik Eli"
Bu haber 2021-06-17 12:18:01 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İnönü İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri düzenledikleri "Bir Oyuncak Bin Tebessüm" ve  "Batıdan Doğuya Kardeşlik Eli"  adlı yardım projeleri kapsamında Doğu’da 3 okul öğrencilerine oyuncak gönderdiler

Akyazı İnönü İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri bu yıl organize olarak "Bir Oyuncak Bin Tebessüm" ve "Batıdan Doğuya Kardeşlik Eli" sloganlarıyla gerçekleştirdikleri projeleri kapsamında Elazığ Karasalkım İlkokulu, Hakkari Geçitli İlkokulu ve Hakkari Geçitli YİBO olmak üzere 2 ildeki 3 okulun anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine hediye olarak oyuncak gönderdiler.

Akyazı İnönü İlkokulu geçen yıl pandemi öncesi yine aynı sınıfın öğrencileri velileriyle birlikte  "Bir Işık Da Sen Ol" sloganıyla düzenledikleri yardım kermesinden toplanan gelirleri muhtaç durumdaki ailelere ulaştırmışlarda
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