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AKYAZI ADLİYESİNDE ATANANLARA VEDA YEMEĞİ

AKYAZI ADLİYESİNDE ATANANLARA VEDA YEMEĞİ

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AKYAZI ADLİYESİNDE ATANANLARA VEDA YEMEĞİ

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan HSK Yaz Kararnamesi ile Akyazı'da görev yapan 4 savcı başka illere atandı.
Bu haber 2021-06-12 00:05:21 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan HSK Yaz Kararnamesi ile Akyazı'da görev yapan 4 savcı başka illere atandı. Yapılan atamalar sonrası Başsavcı İrfan Gürel ve 3 Cumhuriyet  savcısı  için veda yemeği düzenlendi.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Akyazı Cumhuriyet Savcısı Aydemir Çelik Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Akyazı Cumhuriyet Savcısı Ali Argunhan Siirt Cumhuriyet Savcılığı'na, Akyazı Cumhuriyet Savcısı Murat Kopan ise Siverek Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı.

Yapılan atamalar sonrası Başsavcı İrfan Gürel ve diğer 3 savcı için veda yemeği düzenlendiler yemeğe Akyazı Adliye çalışanları katıldı
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