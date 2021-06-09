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KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre Akyazı Koruralp Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında
Bu haber 2021-06-09 16:19:40 eklenmiş ve 122 kez görüntülenmiştir.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Koruralp Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında U.G.adlı 21 yaşındaki genç Konuşmak için gittiği Kız arkadaşına ait 2 katlı evin 2.katında Kız arkadaşı B.G.ile tartışmaya başladı, tartışma kavgaya dönüşünce U.G. kız arkadaşı B.G. yi elindeki bıçakla boynundan ve yüzünde yaraladı.

Olayı fark eden çevredekiler Ambulans çağırırken Polis ekipleri de olay yerine yakın olan Sağlık ocağındaki Doktor ve hemşirelerden yardım istedi. Yaralıya ilk müdahale Sağlık Ocağı personelinden geldi

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri Boğazından ve Yüzünden bıçakla yaralanan B.G.ye ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine sevk ettiler.

Kız arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan U.E.Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

 
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