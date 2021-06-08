ALAAĞAÇSPOR’DAN SEZGİN BURAK ÖZÜRÜ
Tarkan çizgi romanlarıyla hafızalarımızda önemli yer eden Akyazılı Karikatürist, çizgi roman
Bu haber 2021-06-08 21:33:12 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.
Tarkan çizgi romanlarıyla hafızalarımızda önemli yer eden Akyazılı Karikatürist, çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak’ın Akyazı Alaağaç Mahallesi mezarlığındaki kabrinin bakımsızlığı haberi sonrası Alaağaç Spor kulübünden açıklama geldi, aziz hatırasından ve halkımızdan özür diliyoruz
Tarkan çizgi romanları ile bir derin gençliğine önderlik eden , çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak’ın Akyazı Alaağaç Mahallesi mezarlığındaki kabrinin bakımsızlığı nedeniyle haberlere konu olmuştu.
Haberin yayınlanmasından kısa süre sonra Alaağaç Spor Kulübünden özür açıklaması geldi.Alaağaç Spor kulübü başkanı Aydın Birincioğlu sosyal medya hesabından ‘’Kıymetli çizgi roman sanatçımız Sezgin Burak'ın aziz hatırasından ve halkımızdan özür diliyoruz.
Bizim sorumluluğumuzda olduğu halde bilgimiz olmaması hasebiyle müdahale edemedik. Mahçubuz...Yarından tezi yok...Alaağaçspor kulübü gerekli bakım ve onarımını yapacaktır. paylaşımı yapıldı
Yorumlar
Diğer Akyazı Güncel haberleri