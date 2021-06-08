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ALAAĞAÇSPOR’DAN SEZGİN BURAK ÖZÜRÜ

ALAAĞAÇSPOR’DAN SEZGİN BURAK ÖZÜRÜ

Akyazı'lı Sezgin Burak’ın (Tarkan) mezarı sahipsiz kaldı

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Akyazı'lı Sezgin Burak’ın (Tarkan) mezarı sahipsiz kaldı

Tarkan çizgi romanlarıyla hafızalarımızda önemli yer eden Akyazılı Karikatürist, çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak’ın
Bu haber 2021-06-08 17:15:09 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Alaağaç Mahallesi mezarlığındaki kabri içler acısı, Mezar Başlığı kırılmış mezarı bakımsızlıktan kaybolmaya yüz tutmuş bir halde

Özellikle Tarkan çizgi romanlarıyla bir döneme damga vuran Akyazılı Karikatürist, çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak’ın 04 Ekim 1978 tarihinde hayatını kaybetmiş Akyazı Alaağaç Mahallesinde toprağa verilmişti

Sezgin Burak’ın Akyazı Alaağaç Mahalle mezarlığındaki Mezarı içler acısı. Sezgin Burak’ın mezar taşları kırılmış bakımsızlıktan kaybolmaya yüz tutmuş.

Durumu fark eden bazı vatandaşlar sosyal medyadan mezarın son halini fotoğraflayarak ilçenin böyle bir değerin mezarının bu hali içler acısı yetkililerin bu mezara sahip çıkmaları gerekir diyerek paylaştılar.

 Sezgin Burak kimdir,

  Karikatürist, çizgi roman sanatçısı, “Tarkan” çizgi romanının yaratıcısı Sezgin Burak, 15 Mayıs 1935 tarihinde Sakarya Akyazı’da doğmuştur. 1952 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdi. Profesyonel anlamda ilk eserlerindı. 1957 yılında resim ve dekorasyon öğrenimini tamamlayarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Mezun olduğu yıl 1957’de Cumhuriyet gazetesinde çalışmakta iken Fakir Baykurt’un “Yılanların Öcü” isimli eserini resimledi.

 İlk karikatürleri ilkokul çağlarında “Doğan Kardeş” dergisinde yayınlandı. Daha sonra Akbaba’da karikatürler, Aydabir, Yirminci Asır, Bütün Dünya ve Hafta mecmualarında da resimler, kompozisyonlar çizdi. 1958 yılında Cumhuriyet gazetesinde günlük karikatürler çizmeye başladı. Çeşitli tiyatrolarda sahne dekorları hazırlayan sanatçı yine Cumhuriyet gazetesinde Ala Geyik romanını resimlendirdi.
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