TEKNOFEST 2021 ÖN ELEMELERDE AKYAZI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ve AKYAZI İMAM HATİP ORTAOKULUNDAN BÜYÜK BAŞARI

Bu yıl 21 - 26 Eylül tarihleri arasında İstanbulda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021 Proje yarışmasına

Bu haber 2021-06-07 22:35:56 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

Bu yıl 21 - 26 Eylül tarihleri arasında İstanbulda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021 Proje yarışmasına İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI SAĞLIK ve İLK YARDIM kategorisinde başvuran iki okulumuz ön elemeyi yüksek puan alarak geçmeyi başardılar.

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Havva Sevde BAYRAK ve Zehra Ceren YÜKSEL’in birlikte hazırladıkları ve daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örnek proje seçilen geçen yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivalinin İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI SAĞLIK ve İLK YARDIM ORTAOKUL kategorisinde katılarak Türkiye 8. olan Diz Eklem Robotu Projesi ön eleme sonucunda bu yıl katılmış olduğu Lise kategorisinde 91 puan alarak ön eleme değerlendirmesini geçmeyi başarmıştır .

Akyazı İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Mehmet Hanefi TURAN ‘nın hazırladığı 2020 Teknofest Final yarışmasına ilkokul kategorisinden katılarak Türkiye 4. olan EGZOZSAVAR adlı proje jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu yıl Ortaokul kategorisinde 95 puan alarak ön elemeyi geçmiştir.

2020 Teknofest proje yarışmasında Projenin danışmanlığını yapan ve bu yıl İstanbul’da düzenlenecek Teknofest 202’ e öğrencilerini hazırlayan Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Turhan Turan ,okul öğrencilerimizden Havva Sevde BAYRAK ve Zehra Ceren YÜKSEL’in ve Akyazı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Hanefi TURAN ile gurur duyduğunu öğrencilerinin geçen yıldan tecrübeli olduklarını final yarışmasına kalmaları durumunda başarılarını derece ile taçlandırabileceklerini , öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerinin çok iyi olduğunu ve öğrencilerinin yeterli donanıma sahip olduklarını belirtti.

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Muammer Hikmet Bizlere yaşatmış oldukları mutluluktan dolayı öğrencilerimize ve emeği geçen Öğretmenimize teşekkür ettiklerini , Final yarışmasına katılmaya hak kazandıkları takdirde öğrencilerimizin Sakarya’mızı en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını, öğrencilerimizin başarılarının daim ve diğer öğrencilerimize örnek olmasını temenni ettiklerini belirtti.