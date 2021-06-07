Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
EKNOFEST 2021 ÖN ELEMELERDE AKYAZI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ve AKYAZI İMAM HATİP ORTAOKULUNDAN BÜYÜK BAŞARI

EKNOFEST 2021 ÖN ELEMELERDE AKYAZI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ve AKYAZI İMAM

KUZULUK ŞOSE MAHALLE HALKI İSYAN ETTİ

KUZULUK ŞOSE MAHALLE HALKI İSYAN ETTİ

DÜĞÜNLER VE KONVOYLAR GÖZLEM ALTINDA

DÜĞÜNLER VE KONVOYLAR GÖZLEM ALTINDA

SİYASİLER SEÇİM MAHALLİNDE

SİYASİLER SEÇİM MAHALLİNDE

TAYFUN ŞAHİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

TAYFUN ŞAHİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

KÜÇÜCEK’TE KÖYMEN, ERDOĞDU’DA YILDIZ MUHTAR SEÇİLDİ

KÜÇÜCEK’TE KÖYMEN, ERDOĞDU’DA YILDIZ MUHTAR SEÇİLDİ

EKNOFEST 2021 ÖN ELEMELERDE AKYAZI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ve AKYAZI İMAM HATİP ORTAOKULUNDAN BÜYÜK BAŞARI

Bu yıl 21 - 26 Eylül tarihleri arasında İstanbulda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021 Proje yarışmasına
Bu haber 2021-06-07 22:35:56 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

 Bu yıl 21 - 26 Eylül tarihleri arasında İstanbulda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021 Proje yarışmasına  İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI SAĞLIK ve İLK YARDIM kategorisinde başvuran iki okulumuz ön elemeyi yüksek puan alarak  geçmeyi başardılar.

 Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Havva Sevde BAYRAK ve Zehra Ceren YÜKSEL’in birlikte hazırladıkları ve daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örnek proje seçilen  geçen yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivalinin İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI SAĞLIK ve İLK YARDIM  ORTAOKUL kategorisinde katılarak Türkiye 8. olan Diz  Eklem Robotu Projesi   ön eleme sonucunda bu yıl katılmış olduğu Lise kategorisinde 91 puan alarak ön eleme değerlendirmesini geçmeyi başarmıştır .

 Akyazı İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Mehmet Hanefi TURAN ‘nın hazırladığı  2020 Teknofest Final yarışmasına ilkokul kategorisinden katılarak Türkiye 4. olan EGZOZSAVAR adlı proje  jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu yıl   Ortaokul kategorisinde 95 puan alarak  ön elemeyi geçmiştir.

 2020 Teknofest proje yarışmasında Projenin danışmanlığını yapan ve bu yıl İstanbul’da düzenlenecek Teknofest 202’ e öğrencilerini hazırlayan Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Turhan Turan ,okul öğrencilerimizden Havva Sevde BAYRAK ve Zehra Ceren YÜKSEL’in ve Akyazı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Hanefi TURAN  ile gurur duyduğunu öğrencilerinin geçen yıldan tecrübeli olduklarını final yarışmasına kalmaları durumunda başarılarını derece ile taçlandırabileceklerini , öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerinin çok iyi olduğunu  ve öğrencilerinin yeterli donanıma sahip olduklarını belirtti.

 Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Muammer Hikmet  Bizlere yaşatmış oldukları mutluluktan  dolayı öğrencilerimize ve emeği geçen Öğretmenimize   teşekkür ettiklerini , Final yarışmasına katılmaya hak kazandıkları takdirde öğrencilerimizin Sakarya’mızı en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını, öğrencilerimizin başarılarının daim ve diğer öğrencilerimize örnek olmasını temenni ettiklerini belirtti.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Eğitim haberleri
22:40 - EKNOFEST 2021 ÖN ELEMELERDE AKYAZI KIZ ANADOLU İMAM HAT
Bu yıl 21 - 26 Eylül tarihleri arasında İstanbulda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021 Proje...
00:05 - EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYIP BELGELERİNİ ALDILAR
Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası ile Mesleki Eğitim Merkezi İşbirliği ile açılan Kalfalık v...
17:12 - MADANOĞLU ORTAOKULU BAŞARILI ÖĞRENCİLERİNİ ÖDÜLLENDİRD
Eğitim öğretim faaliyetlerini TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulunda sürdüren Madanoğlu ...
07:37 - AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ' TUBİTAK PROJESİ BÖLGE İKİ
Bu yıl 52. Si düzenlenen TUBİTAK liseler arası 2204 yarışmasına Tarih ana alanı Kültürel ...
00:52 - MUHTARLARA “KURSLARIMIZLA MAHALLELERDEYİZ” BİLGİLENDİRM
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde...
00:53 - İRFAN BAKIR EMEKLİYE AYRILDI
1910 yılında Eğitim öğretime açılan Zamanın Padişahının 70 altın göndererek ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ