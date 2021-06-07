Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
EKNOFEST 2021 ÖN ELEMELERDE AKYAZI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ve AKYAZI İMAM HATİP ORTAOKULUNDAN BÜYÜK BAŞARI

EKNOFEST 2021 ÖN ELEMELERDE AKYAZI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ve AKYAZI İMAM

KUZULUK ŞOSE MAHALLE HALKI İSYAN ETTİ

KUZULUK ŞOSE MAHALLE HALKI İSYAN ETTİ

DÜĞÜNLER VE KONVOYLAR GÖZLEM ALTINDA

DÜĞÜNLER VE KONVOYLAR GÖZLEM ALTINDA

SİYASİLER SEÇİM MAHALLİNDE

SİYASİLER SEÇİM MAHALLİNDE

TAYFUN ŞAHİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

TAYFUN ŞAHİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

KÜÇÜCEK’TE KÖYMEN, ERDOĞDU’DA YILDIZ MUHTAR SEÇİLDİ

KÜÇÜCEK’TE KÖYMEN, ERDOĞDU’DA YILDIZ MUHTAR SEÇİLDİ

KUZULUK ŞOSE MAHALLE HALKI İSYAN ETTİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi sınırları içinde 45 dekar jeotermal ısıtmali
Bu haber 2021-06-07 22:32:18 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi sınırları içinde 45 dekar jeotermal ısıtmeli ve 25 dekar da topraksız örnek sera çalışması yapılacağı alana alt yapı için sarı boyalı hafriyat damperli kamyonlarının 5 dakika arayla  şose mahallesi ana caddesinden 10 günden beri geçmeye başlaması özellikle caddeye yakın ikamet eden mahalle sakinlerini rahatsız etti ve sakinleri isyan etme noktasına getirdi.

Mahalle sakinleri çok sayıda sarı boyalı damperli kamyonların arkalarında yüksek oranda toz bulutu ve kaldırılamayacak ölçüde gürültü çıkararak mahalle içinden geçtiklerini, bu durumun dayanılmaz noktaya geldiğine dikkat çekerek bu gidiş gelişler yetkililer tarafından durdurulmadığı taktirde yolu o kamyonlara kapatacaklarını söylediler. Öncelikle kendisi de Kuzuluklu olan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yaşamakta olduğumuz toz ve gürültü kirli,liğine dur demesini bekliyoruz dediler.

Mahalle sakinleri seraya alt yapı için malzeme götürülmek isteniyorsa D-140 Karayolunun alternatif yol olarak kullanılmasını önerdiler. Öte yandan Sakarya Barosu Avukatlarından Elif Yar da Mahalle sakinlerinin isyanına duyarsız kalmadı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım Koordinasyon merkezine (UKAME) hazırladığı bir şikayet dilekçesi gönderdi.Avukat Elif Yar kendisinin de mahalle sakinlerinden biri olduğunu, toz ve gürültü kirliliğinin çekilemez noktaya geldiğini ve yetkililerin duyarsız kalmaları halinde yolun kapatılacağını söyledi ve Belediye yetkililerini göreve çağırdı.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
22:35 - KUZULUK ŞOSE MAHALLE HALKI İSYAN ETTİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi sınırları içinde 45 ...
00:15 - AKYAZI’LI FOTOĞRAF SANATÇISINA ULUSLAR ARASI ALTIN MADA
Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur. Arbella 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasınd...
01:56 - Başkan Soykan’dan plaketli uğurlama
Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan emekliye ayrılan 4 personel...
01:22 - ESKİ YÖNETİCİDEN ODASINA ZİYARET
Akyazı Madeni Sanatkarlar Odasında 1985-2005 yılları arasında 20 yıl yönetim Kurulu üyeliğ...
14:20 - HALK EĞİTİMİN YIL SONU SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2020-2021 yılı Eğitim Öğretim yılı faaliyetlerind...
21:51 - ACELLE GÖLETİ ÇEVRESİNDEKİ KAÇAK İKİ YAPI YIKILDI
Akyazı’’ya bağlı Acelle yaylasında geçtiğimiz aylarda yapılan ve kamuoyunda sıkça tartışıl...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ