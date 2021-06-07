KUZULUK ŞOSE MAHALLE HALKI İSYAN ETTİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi sınırları içinde 45 dekar jeotermal ısıtmali

Bu haber 2021-06-07 22:32:18 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi sınırları içinde 45 dekar jeotermal ısıtmeli ve 25 dekar da topraksız örnek sera çalışması yapılacağı alana alt yapı için sarı boyalı hafriyat damperli kamyonlarının 5 dakika arayla şose mahallesi ana caddesinden 10 günden beri geçmeye başlaması özellikle caddeye yakın ikamet eden mahalle sakinlerini rahatsız etti ve sakinleri isyan etme noktasına getirdi.

Mahalle sakinleri çok sayıda sarı boyalı damperli kamyonların arkalarında yüksek oranda toz bulutu ve kaldırılamayacak ölçüde gürültü çıkararak mahalle içinden geçtiklerini, bu durumun dayanılmaz noktaya geldiğine dikkat çekerek bu gidiş gelişler yetkililer tarafından durdurulmadığı taktirde yolu o kamyonlara kapatacaklarını söylediler. Öncelikle kendisi de Kuzuluklu olan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yaşamakta olduğumuz toz ve gürültü kirli,liğine dur demesini bekliyoruz dediler.

Mahalle sakinleri seraya alt yapı için malzeme götürülmek isteniyorsa D-140 Karayolunun alternatif yol olarak kullanılmasını önerdiler. Öte yandan Sakarya Barosu Avukatlarından Elif Yar da Mahalle sakinlerinin isyanına duyarsız kalmadı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım Koordinasyon merkezine (UKAME) hazırladığı bir şikayet dilekçesi gönderdi.Avukat Elif Yar kendisinin de mahalle sakinlerinden biri olduğunu, toz ve gürültü kirliliğinin çekilemez noktaya geldiğini ve yetkililerin duyarsız kalmaları halinde yolun kapatılacağını söyledi ve Belediye yetkililerini göreve çağırdı.