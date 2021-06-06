SİYASİLER SEÇİM MAHALLİNDE

Akyazı’nın Küçücek İstiklal Mahallesi ile Erdoğdu Mahallesinde

Bu haber 2021-06-06 22:54:45 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Küçücek İstiklal Mahallesi ile Erdoğdu Mahallesinde Muhtarlık seçimleri bu gün yapıldı.

Seçimde Küçücek İstiklal Mahallesinde 5 aday (Hasan Köymen,Mehmet Boğaz-Yaşar Kaymak- Cevdet Tercan ve Nevzat Yıldız) kıyasıya yarışırken Erdoğdu Mahallesinde de 3 aday ( Ender Özgür Yıldız- Muhsin Akgün ve Vedat Sarıgedik) yarıştı.

Neticede Küçücek İstiklal Mahallesinde Hasan Köymen en yakın rakibine 194 oy fark atarak ipi göğüsledi.

Erdoğdu Mahallesinde de Ender Özgür Yıldız en yakın rakibine 286 oy fark atarak muhtar seçildi.

Siyasiler de her iki mahallede de seçimi çok yakından izlemek üzere adeta bu mahallelere akın etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’le birlikte seçim Mahalline giderken MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Naim Yolcu seçimlerin yapıldığı mahallelere giderek adaylara başarı dileğinde bulundular.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman da seçimleri yerinde takip edenler arasında yer aldı.