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KÜÇÜCEK’TE KÖYMEN, ERDOĞDU’DA YILDIZ MUHTAR SEÇİLDİ

Akyazı’da 2 Mahallede yapılan Muhtarlık seçimlerinde Küçücek İstiklal Mahallesinde Hasan Köymen, Erdoğdu’da ise Ender Özgür Yıldız
Bu haber 2021-06-06 22:49:39 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da 2 Mahallede yapılan Muhtarlık seçimlerinde Küçücek İstiklal Mahallesinde Hasan Köymen, Erdoğdu’da ise Ender Özgür Yıldız rakiplerini geride bırakarak Muhtar seçildiler

 Akyazı Küçücük İstiklal ve Erdoğdu Mahallelerimizde yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle tüm sandıklarda oy kullanma işlemleri sabah saatlerinde başladı.

Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dur’un vefatıyla boşalan Koltuk için 3 Muhtar adayı yarıştı. Mevcut Muhtar Ender Özgür Yıldız yeniden aday olduğunu açıklarken Muhsin Akgün ve Vedat Sarıgedik 3 sandıkta 734 seçmenin oylarını almak için kıyasıya yarıştılar. Seçimlerde Ender Özgür Yıldız 410 oyla ipi göğüsleyerek Muhtar seçildi,Rakipleri ise  Muhsin Akgün 124 Vedat Sarıgedik ise 94 oy aldı

Yusuf Şahin’in vefatıyla boşalan Küçücek İstiklal Mahallesinde  4 Aday Yarıştı, Mevcut Muhtar Yaşar Kaymak yeniden aday olurken diğer adaylar Mahmut Boğaz,Hasan Köymen ve Nevzat Yılmaz 4 aday yarıştı. Yapılan seçim sonrası Hasan Köymen 468 oy alarak Küçücek İstiklal Mahalle Muhtarlığına seçildi, rakipleri Yaşar Kaymak 274 Mahmut Boğaz ise 272 oy aldılar
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