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AKYAZI’LI FOTOĞRAF SANATÇISINA ULUSLAR ARASI ALTIN MADALYA

Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur. Arbella 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında,
Bu haber 2021-06-06 00:06:23 eklenmiş ve 264 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur. Arbella 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında, 1 adet altın madalya,1 Adet mansiyon ve 1 adet sergileme kazandı.

Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur katıldığı Arbella 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının 3 kategorinin ikisinde dereceye girerken Altın madalyanında sahibi oldu.

1749 sanatçının 14511 eserle katıldığı yarışmada Ahmet Zeki OKUR'un, ''Covid-19 yaşam etkisi'' kategorisinde ''Duyarlı'' adlı eseri Altın madalyaya layık görülürken ''Kedili Kız'' eseri sergileme almaya hakkı kazandı, Aynı yarışmanın  serbest kategorisinde de  ''Kavaklık'' adlı eseri ile mansiyona layık görüldü.

 
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