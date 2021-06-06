AKYAZI’LI FOTOĞRAF SANATÇISINA ULUSLAR ARASI ALTIN MADALYA

Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur. Arbella 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında,

Bu haber 2021-06-06 00:06:23 eklenmiş ve 264 kez görüntülenmiştir.