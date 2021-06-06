AKYAZI’LI FOTOĞRAF SANATÇISINA ULUSLAR ARASI ALTIN MADALYA

Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur. Arbella 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında, 1 adet altın madalya,1 Adet mansiyon ve 1 adet sergileme kazandı.
Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur katıldığı Arbella 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının 3 kategorinin ikisinde dereceye girerken Altın madalyanında sahibi oldu.
1749 sanatçının 14511 eserle katıldığı yarışmada Ahmet Zeki OKUR'un, ''Covid-19 yaşam etkisi'' kategorisinde ''Duyarlı'' adlı eseri Altın madalyaya layık görülürken ''Kedili Kız'' eseri sergileme almaya hakkı kazandı, Aynı yarışmanın serbest kategorisinde de ''Kavaklık'' adlı eseri ile mansiyona layık görüldü.