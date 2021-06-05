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Başkan Soykan’dan plaketli uğurlama

Başkan Soykan’dan plaketli uğurlama

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Başkan Soykan’dan plaketli uğurlama

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan emekliye ayrılan 4 personel
Bu haber 2021-06-05 01:53:10 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan emekliye ayrılan 4 personel ve Büyükşehir belediyesine geçiş yapan bir personelini verdiği plaketlerle uğurladı.                                                                                                                                            Akyazı belediyesi gelir servisi personeli Vahap Çakmak,Aydın Kaymak,Şöförler Cengiz Taş ve Mahmut Çelik emekliye ayrıldıkları için 2013 yılında belediyeye memur olarak giriş yapan Bilgi Kültür evi,Basın yayın halkla ilişkiler ve son olarak Ruhsat müdürlüğü görevlerinde bulunan 2020 yılı sonlarında Sakarya Büyükşehir belediyesi deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı AKOM şube müdürlüğüne geçen Murat Tepeçınar’a Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından plaket verildi.

Başkanlık makamında gerçekleşen törende konuşan başkan Bilal Soykan emekliye ayrılan ve Büyükşehir belediyesine nakil olan personellere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

 
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