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Dezenfektan içen Çocuk Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Ömercikler Mahallesinde bir işyerinde masa üzerinde duran
Bu haber 2021-06-05 00:40:18 eklenmiş ve 2 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ömercikler Mahallesinde bir işyerinde masa üzerinde duran dezenfektanı ağzına temas ettiren 2 yaşındaki Çocuk tedbir amaçlı Hastaneye kaldırıldı.

 Edinilen bilgilere göre Akyazı Ömercikler Mahallesi eski Fayton durağında bir işyerinde masa üzerinde duran dezenfektanı içecek zannedip içmek isteyen 2 yaşındaki Kız Çocuğu fenalaştı. Durumu fark eden çevre esnaflar Çocuğun yardımına koşarken Polis ve Ambulansa da haber verdiler.

 Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri Çocuğa ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Çocuğa yapılan kontrollerden sonra taburcu edilirken Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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