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HALK EĞİTİMİN YIL SONU SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2020-2021 yılı Eğitim Öğretim yılı faaliyetlerinde üretilen
Bu haber 2021-06-03 14:06:05 eklenmiş ve 261 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2020-2021 yılı Eğitim Öğretim yılı faaliyetlerinde üretilen ürünler düzenlenen bir sergi ile halkın görüşüne sunuldu.

 Akyazı Atatürk Kapalı spor salonunda düzenlenen sergi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

 Koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen sergi açılışında konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Muammer Düzcan misafirlerine hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında yıl içinde açılan kurslar hakkında bilgi verirken şunları söyledi.      Halk Eğitim merkezlerinde  her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Bizde bu doğrultuda  2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılında pandemiden dolayı kurslara ara verilmesine rağmen 223 mesleki ve teknik kurs,  66  genel Kurs.

10  okuma yazma kursu,  olmak üzere toplam 299 kurs açtık. Bu kurslardan 3949  bayan   - 569 erkek olmak üzere  toplam  4518 kursiyerimiz sertifika almıştır.

Ayrıca üniversiteye hazırlık Destekleme ve Yetiştirme kursumuzda   143 öğrenciyle devam etmektedir.

Kurslarımızın yanında Açık Öğretim ortaokul da 281, Açık öğretim Lisesinde 1615, 

kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır.

. Bu kursların düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda bizler idareci arkadaşlarımın yanında okullarımızdan ve diğer kurumlarımızdan temin ettiğimiz ,öğretmen-uzman ve usta öğreticilerimizle beraber pandemiye  rağmen başarılı bir eğitim yılı geçirmiş  bulunmaktayız.” 

 Muammer Düzcan’ın konuşmasının ardından öğretmenliklerini Sezai Yolcuoğlu, Aydın Demiröz ve Neslihan Can’ın yaptığı Karate, Judo ve çocuklar judo takımlarının gösterilerine yer verildi.

Kapalı spor salonu içindeki serginin açılışı Kaymakam Yakup Güney ve Belediye başkanı Bilal Soykan tarafından yapıldı.

Oldukça kalabalık bir davetlinin katıldığı sergiyi Kurs öğretmenlerinden Fatma Oğuz’un rehberliğinde gezen Kaymakam Güney ve beraberindeki davetliler tüm reyonları gezerek kurs öğretmeni ve öğrencilerinden bilgi aldı. Kaymakam Güney ve beraberindekiler sergilenen el işi göz nuru eserleri çok beğendiklerini belirterek Halk Eğitimi yetkilileri ve kurs öğretmenleri ile kursiyerleri tebrik ettiler.

 
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