ACELLE GÖLETİ ÇEVRESİNDEKİ KAÇAK İKİ YAPI YIKILDI

Akyazı’’ya bağlı Acelle yaylasında geçtiğimiz aylarda yapılan ve kamuoyunda sıkça tartışılan zaman zaman sert tartışmalara

Bu haber 2021-06-02 21:47:29 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’’ya bağlı Acelle yaylasında geçtiğimiz aylarda yapılan ve kamuoyunda sıkça tartışılan zaman zaman sert tartışmalara neden olan Betonarme binalar Vali emriyle yıkım kararı çıkmış ve adı geçen binalar mühürlenmişti.

Aradan geçen zaman içinde kamu oyunda yıkılacak mı yıkılmayacak mı tartışmaları sürerken nihayet kaçak yapılar için yıkım çalışmaları gerçekleşmeye başladı.

Akyazı Belediyesine bağlı ekipler bu gün Acelle yaylasına giderek daha önce yıkım kararı verilerek mühürlenmiş 2 betonarme binanın yıkım işlemlerine başladılar.

Akyazı belediyesine ait iş makineleri Gölet kenarında görüntü kirliliği yapan Yayla ve Göletin doğal ortamını bozan 2 adet betonarme binayı yıktı. Yıkım işlemi sonrası İnşaat artıkları belediyeye ait Kamyonlarla bölgeden kaldırılma işlemi ise devam ediyor.