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MHP’Lİ ÜYELER MECLİS TOPLANTILARINA HAZIRLANIP GİRİYOR

MHP’nin Akyazı Belediyesi Meclis üyeleri meclis toplantısı öncesi bir araya gelip gurup toplantısı yapıp hazırlıklı
Bu haber 2021-06-02 00:23:46 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

MHP’nin Akyazı Belediyesi Meclis üyeleri meclis toplantısı öncesi bir araya gelip gurup toplantısı yapıp hazırlıklı bir şekilde toplantıya katılıyorlar. MHP’li Meclis üyeleri Haziran toplantısı için de İlçe Başkanı Ali Dertli başkanlığında bir araya geldiler.

 Mazereti dolayısı ile  Furkan Çakıroğlu’nun katılamadığı toplantıda alınan kararlar meclis toplantısında gündem dışı konuşmada Meclis üyesi Ergün Öztürk tarafından dile getirildi.

Öztürk konuşmasında MHP olarak Cumhur İttifakına sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi ve aldıkları kararları şöyle dile getirdi. “ Belediye Başkanımıza sürdürmekte olduğu çalışmalarında başarılı olduğunu söylüyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz. Biz de MHP Gurubu olarak halkımızla iç içeyiz ve onlardan aldığımız istek ve şikayetleri biz de burada dile getiriyoruz. Başkanımızdan da yerine getirilmesini istiyoruz. Akyazı nüfusunun 100 bine yaklaştığını araç sayısı bakımından da bir çok ili geride bıraktığını belirten Öztürk şu an mevcut olan sanayi sitesinin ihtiyaca cevap veremez durumda olduğunu ve mutlaka genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk Belediye Personeline ödenmesi gereken sosyal denge yerdımlerinin adaletli bir şekilde ödenmesini, Mayıs ayı meclis toplantısında Yongalık ve Güzlek mahallelerinde arazi genişletilmesiyle ilgili olarak yapılan oylamada sorduğumuz sorulara beklediğimiz ve istediğimiz cevapları alamayınca çekimser oy kullandıklarını belirterek bunun dışarıya yanlış aktarıldığınıi grup olarak kullandığımız oyun vatandaşlarımızın lehine olduğu, onun için çekimser oy kullanarak onların haklılığını desteklediklerini söyledi ve konuşmasını şöyle tamamladı. “ Başkanımız belediyeyi bir hayli borç yükü altında teslim aldı. Borçları aşağı çekmek için bir taraftan tasarruf tedbirleri uygulamakta diğer taraftan da belediyeye ait taşınmazların satılması ile borçları azaltmak istemektedir. Biz bu satışları yanlış buluyoruz. Yanlış olduğunu Belediyemizi denetleyen baş kontrolör Emin Tanrıöven de raporunda ifade etmiştir. O nedenle satışlardan daha ziyade belediye gelirlerini artırıcı yeni projelerin bulunup hayata geçirilmesini başkanımızdan bekliyoruz.”

Ergün Öztürk konuşmasını Pandemi süresi içinde canlarını dişlerine takarak fedakarca çalışan belediye personeline teşekkür ederek tamamladı.

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