AKYAZI’DA AYLAR SONRA İLK KEZ SIFIR VAKA

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Koronavirüsle mücadele devam ederken 1 Haziran itibariyle

Bu haber 2021-06-02 00:21:56 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Koronavirüsle mücadele devam ederken 1 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü kaldırılırken Akyazı da da bir ilk yaşandı.

Başkan Soykan ilk kez dün ilçe dün sıfır vaka olarak kayıtlara geçti dedi.

Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçe sağlık müdürlüğü verilerine göre tam kapanma sürecinde ve sonrasında devam eden kısıtlamalar ve denetimler sonucunda Akyazı'daki vaka sayısı ciddi ölçüde azalırken ilçede dün ilk kez yeni vakaya rastlanılmadığını dile getirdi.