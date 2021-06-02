Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MHP’Lİ ÜYELER MECLİS TOPLANTILARINA HAZIRLANIP GİRİYOR

MHP’Lİ ÜYELER MECLİS TOPLANTILARINA HAZIRLANIP GİRİYOR

AKYAZI’DA AYLAR SONRA İLK KEZ SIFIR VAKA

AKYAZI’DA AYLAR SONRA İLK KEZ SIFIR VAKA

BELEDİYEYE 26 MİLYONLUK EK BÜTÇE

BELEDİYEYE 26 MİLYONLUK EK BÜTÇE

YAĞ DEĞİŞİM İZİN BELGESİNİ ÜCRETSİZ ALABİLECEKLER

YAĞ DEĞİŞİM İZİN BELGESİNİ ÜCRETSİZ ALABİLECEKLER

Başkan Soykan’dan geçmiş olsun ziyareti

Başkan Soykan’dan geçmiş olsun ziyareti

TUTUŞAN LPG’LİARAÇTAN SON ANDA ÇIKARAK KURTULDULAR

TUTUŞAN LPG’LİARAÇTAN SON ANDA ÇIKARAK KURTULDULAR

AKYAZI’DA AYLAR SONRA İLK KEZ SIFIR VAKA

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Koronavirüsle mücadele devam ederken 1 Haziran itibariyle
Bu haber 2021-06-02 00:21:56 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Koronavirüsle mücadele devam ederken 1 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü kaldırılırken Akyazı da da bir ilk yaşandı.

Başkan Soykan ilk kez dün ilçe dün sıfır vaka olarak kayıtlara geçti dedi.

 Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçe sağlık müdürlüğü verilerine göre tam kapanma sürecinde ve sonrasında devam eden kısıtlamalar ve denetimler sonucunda Akyazı'daki vaka sayısı ciddi ölçüde azalırken ilçede dün ilk kez yeni vakaya rastlanılmadığını dile getirdi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Saglık haberleri
00:23 - AKYAZI’DA AYLAR SONRA İLK KEZ SIFIR VAKA
Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Koronavirüsle mücadele devam ederken 1 Haziran itibar...
20:56 - YALÇIN ÖĞRETMEN KORONA KURBANI 30 NİSAN 2021
Karapürçek’te yaşayan Korona tedavisi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden...
12:15 - AKYAZI’DAN KIZILAYA 42 ÜNİTE KAN BAĞIŞI DAHA
“ Akyazı bizim kan bağışında kalemiz “ diyen Kızılay kan bağışı toplama...
21:00 - EYYUP GENÇ GEN LİSESİ KARANTİNAYA ALINDI
Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi iki öğrenci ve bir öğretmende koronavirüs ...
23:44 - AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ SEVDA GÜRSEL “ AŞI OLSANIZ Bİ
Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sevda Gürsel giderek artmakta olan Covid 19 salgınının ...
01:05 - MUHRATLAR DERNEĞİNDEN 65 YAŞ ÜSTÜNE AŞI OLUN ÇAĞRISI
Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman 65 yaş üstünde olup...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ