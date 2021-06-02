BELEDİYEYE 26 MİLYONLUK EK BÜTÇE

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan başkanlığında bu gün toplanan Haziran ayı meclis toplantısında 54.000.000,00- TL

Bu haber 2021-06-02 00:17:21 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan başkanlığında bu gün toplanan Haziran ayı meclis toplantısında 54.000.000,00- TL olarak kesinleşen 2021 yılı Akyazı Belediyesi Bütçesinin ilave yatırımlar nedeniyle 26.000.000,00- TL ek ödenek teklifinin görüşülmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

Akyazı belediyesi Haziran ayı meclisi bu gün belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşti.4 gündem maddesi ile toplanan mecliste söz alan MHP Akyazı ve Büyükşehir belediye meclis üyesi Ergün Öztürk Alaağaç ve Osmanbey Mahallelerinde meydana gelen Kümes ve Ahır yangınlardan çok kısa bir sürede olay yerine giderek Vatandaşlarla görüşen belediye başkanı Bilal Soykan’a teşekkür ederek başladığı sözlerine Akyazı Sanayinde bazı meslekler için yeni alanlar açılmasını istedi, Sosyal denge zammına da değinen MHP’li Öztürk geçen ayki meclis toplantısında Güzlek ve Yongalık Mahallelerindeki Kırsal alan genişletme konusunda yanlış anlaşıldıklarını MHP gurubu olarak vatandaşların sonradan mağdur olmaması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Ak Parti gurup sözcüsü Abdürrahim Atmaca geçen ay taptığımız meclis toplantısında İsrail’in mazlum Filistin halkına yaptığı zulmü lanetlemek Hazreti İbrahim Karınca misali safımızı belli etmek için bir aylık oturum (Huzur hakkı)ücretlerinin Filistin’e bağışlanması konusunda bir isteğimiz olmuştu, Ak Parti ve MHP meclis üyelerinin tamamının katılımlarıyla 4 bin 300 lira Kızılay aracılığıyla gönderilmiştir tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum dedi.

Son olarak söz alan belediye başkanı Bilal Soykan bütçenin büyümesi ilçenin büyümesi anlamına geliyor hep birlikte daha çok çalışıp Akyazı’mızı hak ettiği yere getireceğimize inancım tamdır. Masada sahada mecliste kısacası emek veren herkese yaptığınız çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Haziran ayı belediye meclisinin 2. Oturumu 3 Haziran Perşembe günü bu salonda yapılacaktır dedi

Gündemin 1. İnci maddesi olan 2020 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi

Gündemin 2- 06.10.2020 tarihli 87 no’lu Meclis kararı ile ödeneği 54.000.000,00- TL olarak kesinleşen 2021 yılı Belediye Bütçesinin ilave yatırımlar nedeniyle yetersiz kalması üzerine ihtiyaç olunan toplam 26.000.000,00- TL ek ödenek teklifinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3-maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden Hukuk Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu yapılan seçimler Cem Tuncer,Naci Çavdar,Av.Furkan Çakıroğlu,Sevinç Özer ve Engin Kaya oy birliği ile seçildi.

Gündemin 4-maddesi 24.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında askı ilanına çıkan ve Belediye 05.01.2021 tarih ve 1 no’ lu meclis kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarih ve 3/141 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Ormanşevkiye Mahallesi 101 ada 20, 31 ve 32 no’lu Belediyemize ait parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli İmar Planı tadilatına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine karşı yapılan itirazın görüşülmesi hususu oy birliği ile İmar komisyonuna havale edildi.