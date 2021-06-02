YAĞ DEĞİŞİM İZİN BELGESİNİ ÜCRETSİZ ALABİLECEKLER

Akyazı sanayi sitesinde yağ değişimi yapan esnaflar Madeni Sanatkarlar ve Esnaf Odası aracılığıyla

Bu haber 2021-06-02 00:14:25 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Akyazı sanayi sitesinde yağ değişimi yapan esnaflar Madeni Sanatkarlar ve Esnaf Odası aracılığıyla ücretsiz yağ değişim belgesi alabilecekler. son başvuru 30 Haziran

Akyazı Madeni Sanatkarlar ve Esnaf Odası Başkan’ı Sezgin Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri Sakarya Çevre ve Şehircilik İl müdürü Nedim Arsal’ı makamında ziyaret ettiler.

Başkan Sezgin Durmuş madeni atık yağlar yönetmeliği hakkında Çevre ve Şehircilik İl müdürü Nedim Arsal beyden bilgi aldık, aldığımız bilgilere göre yönetmeliğe göre atık yağ değişimi yapan esnaflarımızın 30.06.2021 tarihi son gün olmak kaydıyla yağ değişebilir belgesi alma zorunluluğu olduğunu belirtti. Bu belgeyi alabilmek için odamız esnaflarımıza yardımcı olacaktır belge Çevre İl Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz verilmektedir ifadesini kullandı.